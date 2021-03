Panopto, sbarca in Italia l'innovativo sistema di didattica a distanza

Pensato soprattutto per le università, ma utilizzabile anche in scuole, aziende e organizzazioni del settore pubblico, si tratta di una piattaforma che permette di registrare e trasmettere le lezioni online, di fare verifiche, di gestire i contenuti multimediali in modo semplice, sicuro e avanzato

Il 2020 - ma anche il 2021, lo stiamo scoprendo giorno dopo giorno - è stato un anno molto particolare che ha costretto tutti a dover cambiare stile di vita, di lavoro, di apprendimento. L’ emergenza virus ha accelerato l’uso delle tecnologie digitali in ogni ambito della nostra vita e proprio il settore del video è stato uno dei campi in cui si è avanzato maggiormente, dalle riunioni virtuali alla telepresenza, dalle presentazioni a distanza allo streaming. Ma, come spiega Alessandro Plantamura, responsabile del settore Educazione di Seidor Italy, “il vero cambiamento che le organizzazioni con cui collaboriamo stanno affrontando non è di tipo tecnologico, sullo strumento usato per generare e gestire contenuti video, bensì sull’usabilità e l’accessibilità di questi contenuti”.

Una piattaforma di gestione video avanzata che ha lo scopo di fornire a università, istituzioni scolastiche, aziende e organizzazioni del settore pubblico una soluzione semplice e affidabile per gestire, trasmettere e registrare video. Tutto questo è Panopto , sistema che permette di trasmettere lezioni, gestirne contenuti multimediali, assegnare compiti, fare verifiche in maniera semplice e sicura. A distribuire in Italia il sistema è Seidor Italy , azienda parte della multinazionale tecnologica Seidor e specializzata nella creazione di ambienti di apprendimento virtuale e sistemi di comunicazione digitale. La partnership è stata annunciata durante un interessante evento virtuale organizzato dal Dipartimento del Commercio dell’Ambasciata Statunitense in Italia al quale ha partecipato, tra gli altri, il deputy senior commercial officer dello U.S. Commercial Service dell’Ambasciata Matthew Hilgendorf.

Un sistema scalabile



La piattaforma è stata creata da docenti per docenti e tra i suoi punti di forza c’è proprio la possibilità di predisporre nell’immediato qualsiasi aula con qualsiasi apparecchiatura di registrazione, di registrare e condividere con facilità i contenuti, di rendere semplice la registrazione di video da parte degli studenti, di effettuare streaming in diretta. Tanto che uno degli slogan scelti è proprio “premi registra, fai lezione, premi stop, Panopto si occupa di tutto il resto”. Tra le tante funzioni la registrazione, l’editing facile e intuitivo, la programmazione, una ricerca avanzata, la riproduzione in alta qualità con meno buffering. E ancora: è possibile caricare qualsiasi tipo di video, che viene subito reso disponibile per la fruizione su qualsiasi piattaforma, è possibile coinvolgere gli studenti con giochi e interattività, è possibile creare video-tutorial per lezioni pratiche oppure inserire i sottotitoli. Ogni video, inoltre, può essere affiancato da rimandi, link, note temporizzate, discussioni. Lato docente Panopto offre anche dei grafici che permettono di sapere in tempo reale quali sono i video più popolari, chi ha guardato quali video, la qualità della partecipazione al video. Il costo per le istituzioni universitarie dipende dal numero degli studenti coinvolti. Panopto è attualmente l’unica piattaforma di gestione dei contenuti video qualificata AgID Cloud Marketplace dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

L’esperienza dei docenti



Panopto è già stato adottato in diverse istituzioni universitarie italiane. Spiega Enrico Lodolo, dirigente Area Sistemi e Servizi Informatici dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, che anche in Emilia-Romagna tutto è partito e ha avuto una forte accelerazione con l’emergenza virus: “Dovevamo portare avanti la didattica, siamo l'università più antica del mondo occidentale e non abbiamo mai chiuso in 920 anni. Abbiamo ragionato sul modello complessivo di didattica a distanza e abbiamo trovato un sistema che facesse al caso nostro”. Aggiunge Michele Bianco, dirigente organizzazione del Sistema Informativo dell’Università degli Studi di Verona, che un sistema del genere è fondamentale per un’università che ha una spiccata tendenza all'internazionalizzazione per rimanere connessa con i propri alunni in tutto il mondo mentre un’altra testimonianza interessante arriva da Nicola Perrullo dell’Università Scienze Gastronomiche Pollenzo: grazie a questo tipo di apprendimento si riescono addirittura a organizzare virtual tour e degustazioni remote, “e il livello delle conoscenze degli studenti a nostro avviso è aumentato”. Infine, nota molto importante, con un sofware del genere è possibile includere anche persone con disabilità, mobilità ridotta o problematiche uditive, dando loro la possibilità di seguire le lezioni a distanza.