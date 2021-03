DazePlug e DazeBox, la ricarica dell’auto diventa intelligente

Alle porte di Bergamo c’è un’azienda molto giovane che si pone come obiettivo quello di rivoluzionare e semplificare la ricarica delle auto elettriche. Si chiama DazeTechnology e si distingue per due prodotti molto interessanti. Il primo, già in commercio, lo abbiamo provato personalmente e si chiama DazeBox: si tratta di una wallbox per la casa (quindi una centralina per la ricarica di auto elettriche) che permette di ricaricare l’auto alla massima velocità possibile senza mai far saltare la corrente grazie al sistema Dynamic Power Management integrato. Il secondo è invece il futuro della ricarica elettrica: si chiama DazePlug ed è una sorta di robot che, posizionato a terra in un parcheggio, si collega automaticamente al veicolo quando è parcheggiato, caricandolo automaticamente senza che il guidatore debba toccare o collegare cavi.

DazeBox, la rivoluzione della ricarica a casa



Ricaricare l’auto alla massima potenza rischiando di far saltare la corrente oppure ricaricarla lentamente? È il dilemma dei possessori di un’auto elettrica che però da oggi hanno una soluzione pratica, intelligente, semplice da utilizzare. Si chiama DazeBox ed è una wallbox da installare nel parcheggio di casa, completamente ideata, disegnata e prodotta in Italia che offre un sistema dinamico della gestione dell’energia, in grado di monitorare il carico delle utenze di casa in modo tale da dare all’auto sempre la massima energia possibile senza superare i limiti di consumo e evitando di far saltare la corrente. La notte, ad esempio, l’auto si caricherà alla massima potenza perché ci sono pochi elettrodomestici accesi, ma se accendessimo lavatrice e aspirapolvere si continuerebbe a caricare, solamente in maniera più lenta. Abbiamo provato noi stessi, con l’aiuto di un elettricista, a installare la wallbox e ad utilizzarla per la ricarica elettrica e siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla semplicità di installazione, dalla precisione di utilizzo e anche dal comodo riposizionamento della presa nella base alla fine dell’utilizzo. Tra i pochissimi lati negativi abbiamo riscontrato forse la mancanza di un’app per cellulare o tablet per monitorare i consumi o attivare e disattivare la ricarica a distanza. “DazeBox - ci spiega il co-amministratore delegato di Daze Andrea Daminelli - è nato come il sistema di ricarica che ogni persona dovrebbe avere il casa: un sistema che gestisce l’energia in modo tale da calibrare l’assorbimento per evitare sovraccarichi. Un progetto nato come prototipo che però ha visto poi l’interesse di un nostro partner, una energy utility francese che opera in Italia, che insieme a noi ha industrializzato il prodotto”. DazeBox è in grado di ricaricare fino a 7,4 KW in monofase e fino a 22 KW in trifase; è installabile all’interno e anche all’esterno e sopporta temperature fino a -25 gradi.

Pro e Contro

PRO

Riconoscimento dinamico del consumo di corrente istantaneo

Installazione semplice e veloce

CONTRO