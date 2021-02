Mi 11 5G, lo smartphone che trasforma tutti in registi

“Quest’anno lanciamo un flagship all’insegna dell’equilibrio. Uno smartphone innovativo che garantisce performance, un’ottima esperienza d’uso, un design molto riconoscibile e il cui slogan è ‘movie magic’: non uno smartphone per creator ma uno smartphone che rende tutti dei creator”. Sono queste, nelle parole di Davide Lunardelli, head of marketing di Xiaomi Italia, le caratteristiche principali del nuovo prodotto di punta della casa cinese, Mi 11 5G. Uno smartphone con un comparto fotografico ridisegnato e quindi più riconoscibile e meno simile agli altri che prova ad alzare l’asticella nella creazione di video assistita da software. Entriamo nel dettaglio.

Le fotocamere, le foto e i video



Mi 11 5G è dotato di una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale grandangolare da 108MP, una fotocamera ultra-grandangolare e un obiettivo tele-macro. Gli sforzi maggiori, dicevamo, sono concentrati proprio su questo comparto e sul software della fotocamera, con tantissime possibilità di personalizzazione. Le foto che abbiamo scattato nelle nostre due settimane di prova ci sono sembrate molto buone, anche in condizioni di scarsa illuminazione, piene di dettagli, con colori naturali. Qualche problema con le foto ultra-zoomate, dove a nostro avviso questo smartphone perde un po’. Molto buono l’intervento dell’intelligenza artificiale, con la funzione AI Eraser in grado di eliminare imperfezioni o persone dalle foto.

Il comparto video è però quello con più novità, soprattutto a livello software, con gli algoritmi di Xiaomi che entrano in campo per migliorare le riprese (ben 8 i filtri cinematografici) ma anche per permetterci di creare contenuti unici e divertenti: da Magic Zoom, che permette di tenere a fuoco il soggetto principale e zoomare soltanto sullo sfondo, a Slow Shutter, che tiene a fuoco il soggetto principale creando slow-motion dello sfondo; da Freeze Tie, che “ferma” il tempo solo in una parte dello schermo a Parallel World, che permette di girare video specchiati. Le fotocamere sono in grado di riprendere in HDR10+; molto efficace la modalità di noise reduction che permette di ridurre i rumori di fondo durante le riprese.

Il display e il design



Mi 11 5G è equipaggiato con un DotDisplay AMOLED da 6,81 pollici con una frequenza di aggiornamento che arriva a 120Hz (adattandosi al tipo di contenuto, per ottimizzare la batteria), una risoluzione WQHD+ e una tecnologia del colore a 10 bit. Anche su questo smartphone è presente la tecnologia (qui si chiama Super Resolution) che fa un upscaling immediato dei contenuti non in alta risoluzione, migliorandoli in tempo reale e adattandoli allo schermo. Una funzione molto interessante - che sarà introdotta nei prossimi mesi tramite un aggiornamento software - sarà la possibilità di poter monitorare il battito cardiaco direttamente dal sensore di impronte integrato nel display. Lato design Mi 11 5G si impugna bene, non ingombra particolarmente quando è in tasca e non raccoglie tante impronte sul retro grazie alla finitura in vetro. Avendo i bordi curvi ed essendo molto liscio meglio usare la cover (fortunatamente inclusa nella confezione) per evitare che scivoli dalle mani. Lo smartphone, infine, è protetto da vetro ultra-resistente Corning Gorilla Glass Victus.