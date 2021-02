Playtronica, i gadget per generare musica attraverso il tatto

Il contatto genera musica. È l'intuizione, semplice quanto innovativa, alla base di Playtronica, azienda produttrice di gadget che funzionano come veri e propri strumenti musicali. Tessuti smart, materiali conduttivi e tanta creatività. Una ricetta che ha portato alla nascita di una nuova generazione di strumenti in vendita online e alla creazione di installazioni artistiche e performance in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato all'interno di NOW, la rubrica di Sky TG24 su innovazione e tecnologia.

Il contatto umano genera musica

Playtronica è animata da un team internazionale di musicisti e tecnici. Nei video pubblicati sul sito e sui canali social vediamo come funzionano i diversi gadget: mentre Touchme è studiato per funzionare attraverso il contatto tra persone, Playtron può essere collegato fino a 16 oggetti di qualsiasi materiale e forma. Una comunicazione altamente evocativa, quasi poetica.