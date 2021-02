Competenze.it, la nuova piattaforma per la formazione di Montemagno

Le videoguide di artisti, fotografi, grandi chef, scrittori e noti imprenditori sbarcano anche in Italia da un'idea dell'imprenditore digitale Marco Montemagno. Che cos'è e come funziona? Lo abbiamo provato

Mia figlia lo conosce benissimo e anche la sua amichetta al parco. Gli studenti universitari lo amano, tanto che prima della pandemia riempiva aule magne con il preavviso di pochi giorni. Marco Montemagno “spopola sul web” e lo fa davvero. Non è la solita frase fatta quando si parla di internet. Ha circa tre milioni di follower tra Facebook, Youtube, Instagram, Twitch e TikTok e fa impressione vedere personaggi come Jovanotti, Venditti o Max Pezzali, imprenditori e uomini d’affari, ceo di multinazionali o chef stellati chiedere di partecipare come ospiti a chiacchierate on line di oltre un’ora ciascuna.



I numeri di Montemagno

I numeri! Sono i numeri di Montemagno che fanno impressione. Numeri che superano l’audience di trasmissioni televisive. Del resto per molti le piattaforme social sono il futuro della comunicazione. Numeri che parlano di un cambiamento epocale in corso da qualche anno che rivoluzionerà per sempre il mondo dell’informazione spostando la produzione. Chi sa dominare le piattaforme social ha vinto in partenza. E Montemagno è stato uno dei primi a farlo, con il suo linguaggio diretto ed efficacia, l’empatia immediata che mette in campo da subito con l’interlocutore di turno, facendolo sentire immediatamente a proprio agio. Il risultato è evidente: tutti sembrano divertirsi ed abbandonarsi a 4 chiacchiere informali e rilassate.

Mille vite professionali

Montemagno ha avuto diverse vite. Da conduttore di una trasmissione su Sky TG24, è passato a postare video prima su YouTube e poi su tutte le altre piattaforme social. Ma la vita da youtuber gli stava stretta e ora da semplice intrattenitore online diventa “imprenditore” con una nuova iniziativa.

Competenze.it

Nasce cosi Competenze.it, con le video guide di artisti, fotografi, atleti, grandi chef, scrittori, noti imprenditori e altre eccellenze. Ispirata al grande successo di Masterclass.com, che ha raccolto oltre 200 milioni di dollari di investimenti e oggi vale oltre un miliardo di dollari. Competenze.it si rivolge specificatamente al mercato italiano e seleziona i più famosi nomi in ogni settore, per produrre video-corsi che forniscano le basi e i suggerimenti per misurarsi con una professione, una passione o un hobby. Sulla piattaforma non si trovano lezioni dal taglio accademico, per imparare una tecnica in maniera specialistica. Una “Netflix dell’apprendimento continuo”. Ad esempio. Spiega lo stesso Montemagno: “Chi lancia una startup potrà trovare ispirazione nel mondo delle etichette discografiche, un ristoratore potrà gestire meglio la propria attività grazie a tecniche di memoria e concentrazione, un imprenditore sarà in grado di migliorare le proprie strategie grazie al Monopoly o agli scacchi o trovare la motivazione da un campione sportivo".

I mentor

Oltre 50 i personaggi sono stati confermati e che diventeranno 100 nel corso del 2021 e che verranno annunciati ogni mese, con una decina di corsi già disponibili sulla piattaforma. Nel “catalogo” di Competenze, le lezioni del DJ di Radio 105, Ross Pellecchia, per imparare “l’arte di fare radio”. C’è il viaggio nella “Cucina Pop” dello chef stellato, Davide Oldani; l’approccio alla fotografia del “faccista” Settimio Benedusi; la matematica nella vita di tutti i giorni del docente di Matematica e Fisica, nonché YouTuber di grande successo, Elia Bombardelli; i consigli del Campione di Memorizzazione Matteo Salvo; la guida sul business della musica del DJ e produttore discografico Big Fish; i pasticcieri/imprenditori Iginio e Debora Massari; l’imprenditore Tomaso Trussardi; l’allenatore di tennis Riccardo Piatti; il primatista mondiale di apnea e formatore Umberto Pelizzari; il giornalista enogastronomico grande esperto di vini Daniele Cernilli; l’imprenditrice Lucia Mantero, a capo di una delle principali realtà tessili italiane a conduzione familiare; i consigli per la gestione di un’azienda di famiglia con Carolina Vergnano; per arrivare anche al mondo dei giochi da tavola con il campione del mondo di Monopoly, Nicolò Falcone. E ancora, Enrico Bertolino, Francesca Polti, alla guida del noto brand di elettrodomestici, il campione olimpico Jury Chechi, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Valentina Marchei, e molti altri.

Un mondo da scoprire per migliorarsi e migliorare la propria professione o iniziarne una nuova, Per consentire a chiunque lo desideri di conoscere meglio dinamiche e realtà che potrebbero sembrare complicate ma dalle quali non si potrà più prescindere in futuro. Il futuro - sembra ovvio anche solo scriverlo - è la rete.