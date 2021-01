JBL Quantum One, le cuffie nate per giocare

Le cuffie Quantum One di JBL, appositamente progettate per il gaming e sono molto comode grazie al rivestimento in memory foam che ne permette un utilizzo prolugato. Il design è molto accattivante, i led laterali si illuminano dando un effetto spaziale. L'audio è ottimo: suono molto fluido e pulito. Sembra di stare al cinema. Anche il microfono è molto preciso.

Cuffie per PC



Per sfruttarle al massimo bisogna utilizzarle sul computer. Attraverso un software dedicato si possono settare a 360 gradi, cambiare il colore dei led, regolare le impostazioni audio e grazie a un piccolo mixer usb miscelare suono della chat e del gioco. Sono nate per il mondo dei giochi ma anche con la musica vanno benissimo e grazie al microfono sono comode per lavorare in smart working.

L'esperienza su console

Il discorso cambia quando le JBL si usano con una console perché purtroppo si perdono tutte le funzioni aggiuntive. Si collegano semplicemente con il jack e ci si "accontenta" dell'audio molto buono che esce senza poter apportare modifiche. Le istruzioni di montaggio non sono molto chiare, e per chi è alla prima esprienza con questo tipo di oggetto, l'installazione potrebbe essere un problema. Il costo, infine, è abbastanza elevato: 249 euro.