TCL 10 5G, abbiamo testato il nuovo smartphone di The Creative Life

La multinazionale cinese è famosa per produrre tv. Dopo l'acquisto di Alcatel e BlackBerry crea anche smartphone. Uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato è TCL 10 5G, lo abbiamo provato per voi

Luci e ombre per il nuovo TCL 10 5G, l'ultimo nato in casa The Creative Life. Abbiamo apprezzato la batteria, il prezzo e in generale le prestazioni, da rivedere a nostro avviso il comparto fotografico e anche i colori dello schermo (che invece avevamo apprezzato nel top di gamma 10 Pro).

Caratteristiche



All’interno della confezione troviamo un alimentatore , un cavo USB per la ricarica e una custodia in silicone. La scocca è in alluminio, il processore è lo Snapdragon 765G che permette allo smartphone di connettersi in 5G. Non è dual SIM, ha il jack audio e il lettore di impronte digitali è posizionato sul retro.

Foto e video



TCL 10 5G è dotato di un sistema di quattro fotocamere poste in orizzontale.

La principale da 64 megapixel, una da 8 MP, una da 5 MP e una da 2 MP. Dalla nostra prova abbiamo riscontrato che le foto in molte occasioni non sono ben definite; situazione analoga per quanto riguarda i video in 4K o in Full HD.

Display e batteria



Anche lo schermo non ci ha convinti fino alla fine: i colori del display da 6,53 pollici sono tenui, un po' "smorti". Buona, invece, la batteria da 4.500 mAh, decisamente capiente e ben ottimizzata. Il prezzo di TCL 10 5G è inferiore ai 300 euro.