Remington Curl & Straigh, tre stili in una piastra facile da usare

Un unico strumento dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per ottenere uno styling versatile in pochi passaggi. L'abbiamo provato per NOW, la nostra rubrica di innovazione e tecnologia: ecco pro, contro e i consigli per ottenere i risultati migliori

Lisci, mossi e ricci. Onde morbide sulle punte o effetto spettinato. Abbiamo provato la nuova piastra Remington S660 Curl & Straight Confidence per NOW, la nostra rubrica di tecnologia. E la prima conclusione che ci sentiamo di trarre è questa: è facile da usare anche per chi non ha confidenza con piega e acconciature.

La nostra recensione

Il prezzo contenuto (69 euro) posiziona la piastra nell'insieme dei prodotti non professionali, motivo per cui a maggior ragione sono importanti versatilità e semplicità di utilizzo. La struttura twisted a spirale facilita l'arricciatura, mentre il display digitale consente di impostare diverse temperature in base al capello (da 150°C a 230°C). Una ghiera laterale consente di afferrare la piastra durante lo scorrimento sui capelli senza il rischio di bruciature. Le lamine in ceramica infuse di tormalina, inoltre, hanno un effetto antistatico.

Consigli per ottenere i risultati migliori

Per avere buoni risultati è consigliabile asciugare e pettinare bene i capelli prima dei passaggi e separarli in ciocche non troppo grandi. Altro suggerimento di salute: utilizzate prima dello styling un apposito prodotto protettivo ed idratante per evitare di seccare i capelli. Infine, per ottenere un risultato più duraturo, scorrere sulle ciocche lentamente e in maniera omogenea.