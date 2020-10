The Next Web 2020, la "Woodstock del Tech" è solo online

Il bello di partecipare ad un evento come il TNW Conference in versione online e virtuale è che non devi comprare un biglietto aereo, recarti ad Amsterdam, prenotare mesi prima per non spendere cifre troppo elevate, e avere lo stesso la possibilità di ascoltare dal vivo (non in sessioni pre-registrate!) alcuni dei migliori speaker ed esperti di tecnologia al mondo, da Arianna Huffington, che con Thrive è diventata paladina dell'equilibrio tra lavoro e riposo, a Nir Eyal, l'autore del best-seller "Come diventare Indistraibili" e altri 200 speaker dall'esperienza digitale, e non solo, coinvolgente.

Che cos'è il TNW



The Next Web è principalmente conosciuto come un sito dedicato alla tecnologia e all'innovazione. Ma al contrario di ciò che potrebbe pensare la maggior parte delle persone che si informa online, è nato solo qualche anno dopo la conferenza tecnologica. Nel 2006 i fondatori di The Next Web stavano cercando un evento tecnologico per presentare la loro ultima startup. Non trovandone uno che gli piaceva decisero di crearlo loro stessi, ad Amsterdam. Mentre stavano organizzando l'evento si resero presto conto che avevano bisogno dei media e della stampa dove promuovere la conferenza, ed è così che è stato lanciato thenextweb.com.

Le potenzialità del festival

Andrea Volpini è il founder di Wordlift, la sturtup italiana che si occupa del posizionamento sui motori di ricerca di The Next Web. Grazie alle ricerche e agli argomenti più cliccati sul sito di news online, TNW Conference riesce a prevedere e intercettare quali sono gli argomenti a cui il pubblico è più interessato. Il Financial Times ha acquisito The Next Web proprio perché meglio di altri è riuscito ad integrare le due attività, e le numerose sessioni virtuali di quest'anno sono state determinate dal nuovo proprietario del TNW, il Financial Times appunto, e molte sessioni moderate dai giornalisti del prestigioso quotidiano. I contenuti di TNW 2020 sono stati distribuiti in 12 percorsi diversi: dall'intelligenza artificiale al design, all'e-commerce, alla sostenibilità, al branding e ai trasporti, fino alla salute e allo star bene, riunendo contemporaneamente online per due giorni, dal 1 al 2 ottobre, circa 25.000 persone da 134 paesi del mondo, che hanno alternato gli eventi con con un'esperienza di networking digitale, stand espositivi virtuali e workshop durante entrambi i giorni. "Ogni volta che apro una conferenza, cerco di portare il pubblico in un certo stato d'animo, o mentalità, per aiutarlo a ottenere il massimo dall'evento - ha detto il CEO di TNW Boris Veldhuijzen van Zanten - sottolineando che le regole e le abitudini possono limitare il pensiero. A volte è bene lasciare andare i preconcetti e cercare di guardare il mondo da una prospettiva diversa. E quale posto migliore per iniziare a farlo se non in questa conferenza?"

Le migliori startup

Sono anche state premiate le migliori Sturtup sul mercato. Hanno vinto:

Printivo, nel settore salute e star bene, che si occupa di stampa in 3D di tessuti umani cercando di migliorare i tassi di vitalità cellulare e la produzione e attività delle proteine che li fanno funzionare;

Yosh.ai, sturtup polacca che si occupa di intelligenza artificiale applicata, associando immagini sullo schermo ad attivazioni vocali, che ha vinto per le applicazione più utili nel campo della moda e del retail;

See.sense, nel settore trasporti, perché crea prodotti tecnologici per il ciclismo che lo rendono più sicuro e migliorano le infrastrutture ciclabili nelle città, riducendo la congestione e migliorando la mobilità.

Oggi TNW è un evento che informa, ispira e collega le persone che amano la tecnologia, partendo dal giornale online e arrivando a farli incontrare agli eventi sia in presenza che virtuali.