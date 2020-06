Ambi Climate 2, il dispositivo che rende il condizionatore smart

Grazie all’intelligenza artificiale l’apparecchio è in grado di capire le nostre esigenze e adattare la temperatura interna, quando siamo in casa e quando siamo fuori. Lo abbiamo provato

Troppo caldo. Troppo freddo. È arrivato quel periodo dell’anno in cui in molte case si svolge la “battaglia del condizionatore” tra chi ha sempre caldo e chi invece non sopporta l’aria condizionata. Per far diventare più “intelligenti” i condizionatori ci viene in aiuto Ambi Climate 2. Si tratta di un piccolo dispositivo - sta nel palmo di una mano - che è in grado di collegarsi anche ai condizionatori più vecchi (qui la lista di tutti i condizionatori compatibili) e renderli, appunto, “smart” facendoci anche risparmiare energia.

Come funziona



Ambi Climate 2 si installa nella stessa stanza in cui è presente il condizionatore: si collega alla presa elettrica, si installa l’app sul cellulare o sul tablet e si segue una breve procedura d’installazione. Dopodiché il dispositivo è in grado di “prendere il controllo” del condizionatore impostando temperatura, ventole, deumidificazione in base al nostro comfort. Il tutto attraverso l’intelligenza artificiale: nei primi giorni di utilizzo, infatti, AmbiClimate impara dai nostri comportamenti (gli possiamo “dire” se abbiamo troppo caldo, troppo freddo, etc…) dopodiché - incrociando le nostre esigenze con i dati relativi a temperatura esterna, temperatura interna, umidità, irradiamento solare, meteo - regola automaticamente il nostro condizionatore basandosi sulle preferenze di benessere. E dopo alcuni giorni “impara” per davvero le nostre eisgenze.

Le funzioni principali



Attraverso l’app è possibile anche gestire diverse interessanti funzioni: dalla possibilità di impostare fino a 10 timer a quella di far spegnere o accendere il condizionatore a distanza (molto utile se si hanno animali domestici); inoltre attraverso un sistema di “geo-fencing” il dispositivo è in grado di capire quando siamo usciti di casa (in modo tale che spegne il condizionatore per risparmiare energia) e quando stiamo per rientrare (così da farci trovare la casa fresca). Ambi Climate 2 si integra anche con gli assistenti vocali Google Home e Alexa (anche se in quest'ultimo la lingua itailana non è supportata).

Disponibilità e prezzi



L’app gratuita di Ambi Climate 2 offre anche un pratico grafico che permette di visualizzare grafici con umidità, temperatura, tempi di utilizzo e tempi di raffreddamento; è possibile, inoltre, associare più utenti. È possibile acquistare Ambi Climate 2 sul sito ufficiale a un prezzo di 149 euro. È importante notare che è necessario acquistare un prodotto per ogni condizionatore che si vuole rendere intelligente. Se, infatti, abbiamo (per esempio) un condizionatore in salotto e uno in camera da letto dovremo acquistare due dispositivi.

PRO

Gestisce in modo intelligente il condizionatore

Ci offre la temperatura ideale e permette di risparmiare energia

CONTRO