“The Heart of Jazz”, con lo streaming si riparte dalla buona musica

Se è vero che per molto tempo dovremo fare a meno di grandi concerti grazie a Huawei e alla sua nuova piattaforma video Huawei Video è possibile assistere a splendidi concerti jazz - prodotti rigorosamente a porte chiuse - trasmessi in streaming e in qualità Full HD grazie alla collaborazione con lo storico club Blue Note di Milano



Lo scopo dell’iniziativa



Si chiama “The Heart of Jazz” ed è una serie di concerti disponibili per gli utenti Huawei che hanno anche la possibilità di fare donazioni alla Croce Rossa per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “The Heart of Jazz - spiegano da Huawei - è un progetto che vede protagonisti musica e tecnologia per regalare agli utenti un vero e proprio spettacolo all’insegna dell’arte, della condivisione, della solidarietà, dimostrando quanto sia importante il ruolo della tecnologia in questo momento, per permettere alle persone di vivere esperienze di intrattenimento”. “Negli ultimi due mesi - racconta Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva Group, proprietaria del Blue Note - abbiamo ripensato e reinventato la nostra azienda, tutto quello che sapevamo fare nel mondo reale l’abbiamo dovuto trasportare e trasformare nel mondo digital”.

Il primo di una lunga serie



Protagonista del primo concerto - disponibile in streaming e mandato in onda “dal vivo” venerdì 8 maggio - il Paolo Fresu Devil Quartet. Il concerto è stato trasmesso sulla piattaforma video in diretta streaming non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Turchia e Russia. “Da sempre - ha aggiunto Isabella Lazzini, marketing e retail manager director di Huawei CBG Italia - desideriamo offrire ai nostri utenti un’esperienza unica e per siamo felici che grazie alla nostra piattaforma video saremo in grado di portare le emozioni del concerto dal palco nelle case delle persone”. “The Heart of Jazz” non si ferma qui: nelle prossime settimane saranno disponibili in onda nuovi concerti, sempre dal Blue Note. È possibile accedere alla piattaforma Huawei Video con uno smartphone Huawei o Honor aggiornato alla versione EMUI 5.0 o superiore, con un Huawei ID e con l’app Huawei Video.