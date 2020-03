Anche Honor, dopo la cancellazione del Mobile World Congress di Barcellona, ha deciso di presentare comunque i propri nuovi prodotti in questo periodo. E l’ha fatto in una conferenza stampa dal titolo “All-Scenario Intelligence”. In arrivo due nuovi smartphone (il 9X Pro e il View 30 Pro che è anche 5G), i primi due laptop MagicBook (da 14 e da 15 pollici) e nuovi auricolari senza fili. “Si prevede - è stato annunciato in conferenza stampa - che le spedizioni di dispositivi intelligenti in Europa supereranno i 500 milioni nel 2023, con un aumento in tre anni del 3,5% di dispositivi venduti”. “Il nostro portafoglio unico di prodotti intelligenti e all’avanguardia ha ampliato il nostro ecosistema IOT e creato un’esperienza diffusa e senza interruzioni per i nostri clienti globali”, ha aggiunto il presidente di Honor Global George Zhao.

I nuovi smartphone

Il nuovo smartphone Honor 9X Pro, evoluzione del 9X, ha un display fullview da 6,59 pollici, una fotocamera tripla da 48 megapixel e ha un chipset (il Kirin 810) “ideale per applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale”. Presente il sistema di raffreddamento liquido, che migliora la dissipazione del calore durante il gioco prolungato, così come l’ormai famosa pop-up camera anteriore. Non ci sono le app di Google, e così Honor è costretta a introdurre anche sui suoi smartphone AppGallery di Huawei - ormai diventato il terzo store mondiale di applicazioni - e l’assistente virtuale Huawei Assistant.

Sviluppato con una tecnologia all’avanguardia anche Honor View 30 Pro, lo smartphone di punta per il 2020 con tecnologia 5G, il nuovo processore Kirin 990 e una tripla fotocamera che comprende anche una cine-lens, con un sensore personalizzato per creare foto e video di qualità fotografica.

I nuovi laptop

Per quanto riguarda i notebook Honor ha presentato i suoi primi pc portatili: si tratta del MagicBook 14 e del MagicBook 15. Prodotti - assicurano - leggeri e dal design compatto, con una batteria che sulla carta dura fino a 10 ore con una sola carica e con la funzione di ricarica rapida da 65W. Il display è FullView con un elevato rapporto schermo-corpo e anche qui, come negli ultimi portatili di Huawei LINK, è presente una webcam inserita all’interno di uno dei tasti della tastiera, che esce fuori solamente quando serve.

Le nuove cuffie

Infine le Honor Magic Earbuds: si tratta di auricolari senza fili dedicati agli appassionati di fitness con tecnologia di cancellazione attiva del rumore e tre microfoni integrati “per un’eccellente qualità delle chiamate”, promettono. Presente inoltre un driver da 10mm che migliora i bassi e l’ascolto della musica.