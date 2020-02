”Il 2019 è stato per noi l’anno migliore, negli ultimi tre anni siamo cresciuti del 30 per cento e adesso vogliamo crescere ancora di più”. Parola di Kostas Vouzas, amministratore delegato di Tp Vision (società che adesso racchiude anche la divisione audio-video di Philips), che in una presentazione in grande stile ad Amsterdam dedicata alla stampa e agli esperti del settore ha raccontato quelle che saranno le novità e i trend del 2020. Non solo televisori di ultima generazione ma anche un’esperienza di visione immersiva e cuffie ad alta fedeltà e per lo sport.

I nuovi OLED e il processore P5

Caratteristica dei nuovi televisori di punta OLED+ (modelli 805/855) è il processore P5, che grazie all’intelligenza artificiale e all’apprendimento automatico migliora contrasto, colori e nitidezza dell’immagine: il tutto grazie all’analisi in tempo reale di ciò che stiamo vedendo. Con le immagini, dunque, che diventano più naturali e più vicine alla realtà. P5 è anche in grado di migliorare notevolmente video non di ottima qualità provenienti dal web. Tutte le tv presentate da Philips sono “smart”, connesse, integrano gli assistenti vocali e sono equipaggiate con sistema operativo Android Tv. Philips parallelamente ha annunciato di voler continuare nello sviluppo della Performance Series che tanto ha venduto lo scorso anno: tv di fascia media con un prezzo contenuto.

Ambilight e l’audio Bowers&Wilkins

Philips per il 2020 punta molto anche su quella che è una sua peculiarità, la tecnologia Ambilight. Sul retro dei televisori sono installate delle luci a led in grado di illuminare la parte che si trova dietro l’apparecchio con gli stessi colori - o con colori complementari - che appaiono sullo schermo, dando così la possibilità al telespettatore di immergersi ancora di più in quello che sta vedendo. Da Philips grande attenzione anche al comparto audio dei televisori: grazie a un accordo con la società specializzata (e molto apprezzata dagli audiofili) Bowers&Wilkins tutti i tv di ultima generazione integrano un sistema audio di ottimo livello.

Ecco la nuova linea di cuffie

E a proposito di audiofili: Philips ha introdotto diverse novità anche nel settore delle cuffie. A cominciare dall’aggiornamento della sua cuffia top di gamma, la Fidelio, arrivata alla versione X3. Si tratta di una cuffia con filo già molto apprezzata dagli esperti del settore creata - si legge nello slogan - "per ascoltatori seri" e caratterizzata da materiali di ottima fattura e da un suono che è ricco e avvolgente. Tante novità anche nel settore sportivo con tre nuovi modelli di cuffie: l’SN503 che monta anche uno dei più piccoli sensori di battito cardiaco ed è compatibile anche con le principali app per smartphone dedicate agli sport. Poi c’è l’ST702, modello true wireless la cui custodia, attraverso dei raggi UV, è in grado di pulire e disinfettare le due cuffie; infine il modello SH402 di cuffie più grandi e tradizionali che assicurano 20 ore di riproduzione e sono resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore.

L’”anno della svolta”

La filosofia di Philips, ci hanno spiegato ad Amsterdam, è quella di presentare prodotti “reali” e da subito disponibili, con prezzi abbordabili e con una grande attenzione al cliente. “La chiave di Philips è sempre stata quella di dare un beneficio immediato al cliente finale”, racconta soddisfatto Diego Cavallari, business and marketing director Philips TV e AV. Che aggiunge: “Il 2019 è stato l’anno della svolta. Siamo tornati a crescere, abbiamo venduto tantissimi televisori, più di mille a settimana in Italia”.