Homix, il termostato smart che controlla tutta la casa. VIDEO

Un termostato intelligente ma non solo. Homix Home è il nuovo dispositivo per la casa connessa realizzato da Enel X. Un centro di comando da fissare alla parete e controllabile, ovviamente, anche da smartphone. Oppure con la voce, grazie all’integrazione con Alexa (NOW, la rubrica di innovazione e tecnologia di Sky TG24).

Privacy, per disattivare il microfono c’è un pulsante

È pensato soprattutto per le famiglie: ogni stanza della casa infatti può essere impostata su temperature differenti, a seconda delle esigenze. Quando i più piccoli tornano a casa, poi, è possibile ricevere una notifica. Così come si viene avvisati in caso di intrusioni e movimenti sospetti. Basta un tocco sul dispositivo per disattivare il microfono. Homix si adatta anche gli impianti vecchi e con semplici prese smart si possono controllare lampade, bollitori e altri oggetti.

“L’impatto ambientale”

“Il nostro obiettivo - spiega a Sky TG24 Francesco Venturini, CEO Enel -, è ridurre l’impatto in termine di produzione di CO2 e migliorare in generale l’ambiente sul nostro pianeta che, per quanto ne sappiamo, è l’unico che abbiamo”.