Elite 85h, le cuffie musicali che ci isolano da quello che c’è intorno

Le Elite 85h di Jabra – azienda danese specializzata in accessori audio - sono delle cuffie wireless a un prezzo interessante che hanno la funzione di cancellazione attiva del rumore e promettono un’autonomia che arriva a 35 ore di riproduzione. Unica piccola pecca, forse sono un po’ più grandi e pensanti rispetto alla media.

Le cancellazione del rumore

La caratteristica principale delle 85h è che l’audio si adatta automaticamente – anche grazie a una comoda app (Jabra Sound+) per iOS e Android – all’ambiente circostante. La cancellazione attiva del rumore – l’abbiamo provata sia in treno che in aereo – funziona molto bene e ci isola quasi completamente dall’ambiente circostante. Abbiamo sfruttato le cuffie anche per lavorare “in tranquillità” su un treno affollato, e sono state molto comode. La cancellazione del rumore avviene attraverso quattro degli otto microfoni installati sul device. Il sistema “SmartSound” (presente sull’app) raccoglie campioni audio dell’ambiente circostante per determinare la tipologia di cancellazione del rumore da applicare. E se abbiamo bisogno di ascoltare quello che succede fuori basterà premere un pulsante per attivare la funzione HearThrough che ci farà ascoltare, insieme alla musica, anche tutti i rumori di fondo.

La musica

Molto buona la qualità del suono. Attraverso l’app è possibile migliorare il suono secondo le proprie esigenze attraverso preimpostazioni (parlato, più bassi, più alti, energizza) oppure spostando i selettori dell’equalizzatore. La batteria, dicevamo, è molto buona. Con riduzione dei rumori arriva a durare anche 36 ore; presente inoltre la ricarica veloce tramite Usb: con 15 minuti di ricarica si ottengono fino a 5 ore di autonomia. Ci ha convinto un po’ di meno, invece, la qualità della conversazione telefonica.

Altre funzioni e considerazioni

Tra le altre funzioni, la possibilità di scegliere quale assistente vocale “chiamare” (tra Siri, Alexa e Google Assistant) quando si preme il pulsante laterale. Inoltre le Jabra 85h sono resistenti alla pioggia e alla polvere. Abbiamo trovato molto utili due funzionalità: quella di rilevazione sull’orecchio, che accende le cuffie solo quando le indossiamo e le spegne non appena ce le sfiliamo, e la velocità di connessione, davvero istantanea. Il prezzo è alto ma anche competitivo rispetto alle altre cuffie di alto livello: costano circa 250 euro.