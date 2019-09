Fotografie da tutto il mondo a Monza con i Sony World Photograpy Awards

Torna in Italia la mostra “Sony World Photograpy Awards”, che permette di ammirare le fotografie vincitrici e finaliste del celebre concorso fotografico. L’evento, anche quest’anno, si tiene alla villa Reale di Monza, dove è possibile ammirare una panoramica delle migliori opere fotografiche contemporanee realizzate negli ultimi 12 mesi. Un’edizione da record, quella 2019, con 326.997 candidature presentate da fotografi originari di 195 tra paesi e territori.

Fotografo dell’anno

L’ambito titolo di Fotografo dell’Anno è stato assegnato al fotoreporter italiano Federico Borella, che ha esplorato l’impatto dei cambiamenti climatici sulla regione agricola e sulla comunità di Tamil Nadu nel sud dell’India, colpita dalla più grave siccità degli ultimi 140 anni.

Gli altri fotografi italiani

Tra i vincitori si sono distinti altri quattro fotografi italiani, che hanno conquistato riconoscimenti nell’ambito del concorso dedicato ai professionisti: Alessandro Grassani ha vinto la categoria Sport con la serie “Boxing Against Violence” che racconta come la boxe rappresenti sostegno e luogo sicuro per molte donne a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo; Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni hanno trionfato nella categoria Scoperta con la serie “Güle Güle”, dedicata a Istanbul e agli aspetti più caratteristici della città. E ancora: Massimo Giovannini si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Ritratto con “Henkō”, parola giapponese che significa “cambiamento” e “luce variabile e insolita”, attraverso cui affronta il tema della luce e di come possa alterare la prospettiva degli oggetti. Infine, il National Award è andato a Nicola Vincenzo Rinaldi, appassionato di street photograpy, per lo scatto dal titolo “The Hug”, che ritrae un abbraccio avvolgente.

Una mostra itinerante

“I Sony World Photography Awards - spiega Takayuki Suzuki, Country Head di Sony in Italia - rappresenta solo uno dei modi, sebbene sicuramente tra i più importanti, con cui Sony si impegna a sostenere il mondo della fotografia, attraverso la continua innovazione tecnologica da un lato e un supporto fattivo al lavoro dei fotografi di ogni livello dall'altro. Il premio, infatti, rappresenta una piattaforma internazionale di grande visibilità che ci auguriamo possa aprire per vincitori e finalisti nuove opportunità di lavoro”. Dal 4 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2020, con due grandi novità: l’aggiunta al concorso Professional della categoria Ambiente, che sottolinea il valore di questo argomento per gli artisti contemporanei, e un nuovo format per il concorso Youth, pensato per coinvolgere e premiare i fotografi in erba di ogni parte del mondo.