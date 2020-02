Internet, 50 mln di italiani online ogni giorno tra social e chat

Sono quasi 50 milioni gli italiani che accedono a internet ogni giorno, trascorrendo online un quarto della loro giornata, soprattutto tra YouTube, che è la piattaforma più attiva, seguita da Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger in quest’ordine. A dirlo è il rapporto di We Are Social che ha presentato “Digital 2020”, il report giunto alla sua nona edizione che analizza lo scenario social e digital a livello locale e globale, realizzato in collaborazione con Hootsuite.

Un uso sempre più consapevole

In base ai dati proposti da We Are Social, agenzia creativa che lavora con l’obiettivo di connettere le persone e i brand in maniera rilevante supportando brand come Lavazza, Campari, Barilla, Adidas, Vodafone, Netflix, American Express e Samsung, l’Italia appare come un paese consapevole nell’utilizzo di Internet e dei canali social. Ogni giorno sono 45 milioni le persone che accedono a internet da smartphone e tablet e 35 milioni quelle attive sui canali social, utilizzati in maniera sempre più diversificata, a scopo di intrattenimento, informazione, condivisione e conversazione. Inoltre, in linea con altri Paesi dell’area occidentale, anche gli italiani sono sempre più attenti su temi legati alla vita online, come il controllo della propria privacy e la scelta di fonti di informazione affidabili: più di una persona su due ha espresso preoccupazione per la tematica del trattamento dei dati personali (59%) e per il fenomeno delle fake news (52%).

I dati del rapporto

Tra i dati evidenziati dal report, quello per cui i quasi 50 milioni di utenti italiani connessi trascorrono online circa 6 ore al giorno. Tra essi il 35% utilizza almeno un servizio controllato tramite la voce, alla ricerca, per il 92%, di contenuti video e vlog (34%). La musica ha un peso preponderante nelle scelte: il 57% la ascolta in streaming, il 39% tramite web radio e il 23% attraverso i podcast. In forte espansione poi anche il mondo del gaming: sono 4 su 5 gli italiani che videogiocano e 1 su 8 segue il live streaming di altri giocatori su piattaforme dedicate. Per quanto riguarda i social media, il rapporto dice che sono 35 milioni le persone attive sulle piattaforme social, di cui il 98% accede ad esse da mobile. Il tempo trascorso in media sui social? I dati dicono 1 ora e 57 minuti della propria giornata, numeri in aumento rispetto al 2019. La piattaforma preferita è YouTube, seguita dalla famiglia di app di Facebook. Instagram, invece, registra la crescita più evidente anno su anno, passando dal 55% del 2019 al 64%. In media sono circa 8 gli account social posseduti da ogni utente.

Il web su smartphone

Per quanto riguarda il comparto mobile, il report di We Are Social, sottolinea come quasi tutti gli italiani posseggano uno smartphone: si tratta del 94% del totale. Qui gli utenti utilizzano soprattutto app di messaggistica (92%), app per l’intrattenimento e la fruizione di contenuti video (73%), app per l’ascolto di musica (52%), per lo shopping (68%) e per il gaming (43%). Inoltre il sempre più intenso utilizzo del web sta trainando anche l’e-commerce: l’87% degli utenti attivi ha dichiarato di aver cercato online prodotti e servizi da comprare, mentre il 77% ha acquistato online un prodotto nell’ultimo mese. “Il nostro Paese registra ancora un trend positivo per quanto riguarda l’aumento delle persone che accedono a Internet e ai social media, ma in questa fase di maturità quello che cambia è l’utilizzo, sempre più diversificato e consapevole. Accanto a realtà come Facebook e Google, che mantengono la loro leadership, emergono nuovi canali che introducono nuove modalità di espressione e fruizione dei contenuti”, hanno commentato Gabriele Cucinella, Stefano Maggi e Ottavio Nava, CEO We Are Social.