Le Gallerie degli Uffizi hanno tagliato il traguardo dei 400.000 follower su Instagram, confermandosi il museo più di successo d’Italia sui social. Soltanto pochi mesi fa, a maggio 2019, gli Uffizi avevano raggiunto i 300.000 seguaci ma la crescita non si è arrestata e ha portato la galleria fiorentina a insidiare in questa particolare classifica anche alcuni celebri musei internazionali. La crescita del profilo Instagram delle Gallerie è stata impressionante nel 2019, che ha fatto registrare un +74,8% alla voce follower, oltre il doppio rispetto all’aumento del 2018, che era stato del 33,7%.

Instagram, Gallerie degli Uffizi toccano 400mila follower

Sono le Gallerie degli Uffizi di Firenze il museo più social d’Italia, come dimostrano i 400.000 follower appena raggiunti. Il traguardo porta la pinacoteca fiorentina al 21esimo posto tra i musei più seguiti al mondo, appena dietro il Getty Museum di Los Angeles che vanta 401.000 follower, un risultato che vale il sorpasso a prestigiosi “rivali” come la National Gallery di Washington, il Museum of Fine Arts di Boston e la Peggy Guggenheim Collection di Venezia. Secondo Eike Schmidt, direttore delle Gallerie, “il canale degli Uffizi su Instagram è diventato uno strumento di diffusione democratica della cultura italiana”. Fondamentale per conquistare la fiducia di nuovi follower è stato lo stile comunicativo dell’account, che consente al pubblico di fare continuamente nuove scoperte. “Ogni giorno viene pubblicata un’immagine, accompagnata da uno scritto storico, filosofico, poetico o divertente proposto in italiano e inglese, - spiega Schmidt - una formula che sta conquistando migliaia di nuovi appassionati ogni settimana, in ogni angolo del mondo”. A livello europeo, i 400.000 follower valgono agli Uffizi un 14esimo posto, ancora lontano da istituzioni, anche a livello social, come il Louvre o la Tate Gallery, entrambi con oltre tre milioni di seguaci.

Uffizi, 2019 social positivo

Il 2019 social delle Gallerie degli Uffizi è stato scintillante, non solo per la crescita di follower del 74,8%. Il profilo ha pubblicato ben 368 post, circa uno al giorno: quello che ha riscosso più successo è la foto pubblicata il 16 aprile in occasione dell’incendio della Cattedrale di Notre Dame, a Parigi, con 159.528 visualizzazioni che rappresentano per l’account un record dal momento dell’arrivo degli Uffizi su Instagram.