Google dedica un doodle alla Festa dei nonni

In Italia si celebra oggi la festa dei nonni e Google ha deciso di dedicare un doodle alla giornata con una coppia di anziani orsi in compagnia dei nipotini. La festa dei nonni si festeggia in questa data soltanto in Italia, ed è una ricorrenza civile anche se la data del 2 ottobre coincide con la celebrazione degli "angeli custodi" da parte della Chiesa Cattolica. Nel nostro Paese la festa è stata istituita con una legge, la n.159 del 31 luglio 2005, che descrive la giornata come “momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale”. La legge indica a regioni, province e comuni di organizzare, in occasione della ricorrenza, iniziative ed eventi che servano alla “valorizzazione del ruolo dei nonni” (I DOODLE PIU' SIGNIFICATIVI DEL 2019).

La storia della festa dei nonni

La festa dei nonni è stata istituita per la prima volta negli Usa, nel 1978, su proposta di una donna di nome Marian McQuade, casalinga con quindici figli, 43 nipoti. Negli Stati Uniti la festa nazionale dei nonni (National Grandparents Day) viene celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. Negli anni successivi molte altre nazioni l'hanno introdotta, non nello stesso giorno ma sempre tra settembre e ottobre. In Gran Bretagna, per esempio, si festeggia la prima domenica di ottobre, in Canada il 25 ottobre.