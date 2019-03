Google sta invitando gli utenti ad installare al più presto l’ultimo aggiornamento di Chrome, rilasciato per correggere un bug che, secondo Mountain View, potrebbe potenzialmente essere sfruttato dagli hacker mettendo a rischio la sicurezza degli utenti. Google aveva reso disponibile l’update dei giorni scorsi, sottolineando solo in un secondo momento come la falla fosse classificata come grave e 0-day, quindi sconosciuta allo stesso produttore del browser. L’aggiornamento a Google Chrome 72.0.3626.121 è scaricabile per i sistemi operativi Windows, Linux e Mac, sui quali gli utenti, in molti casi, devono però avviare il download manualmente.

La falla 0-day di Google Chrome

Una falla di sicurezza grave di Google Chrome è stata scoperta dagli ingegneri di Mountain View e corretta con un aggiornamento 0-day, che gli utenti dovrebbero installare immediatamente, stando a quanto affermato da un rappresentante del colosso statunitense. In termini tecnici, come spiega il portale 9to5Google l’espressione zero-day indica infatti una falla di cui il produttore non era a conoscenza: proprio per questo motivo, Google teme che gli hacker possano aver scoperto ed essere in grado di sfruttare la vulnerabilità. È stato proprio Justin Schuh, responsabile della sicurezza di Google Chrome, a sottolineare l’urgenza dell’ultimo aggiornamento, pubblicando un post su Twitter nel quale affermava: “Seriamente, aggiornate Chrome in questo stesso istante”.

Google Chrome: come aggiornarlo

Alcune versioni desktop di Chrome per Windows, Mac e Linux potrebbero essersi aggiornate automaticamente; in altri casi, tuttavia, è necessario procedere al download manuale per ottenere l’update. Per controllare lo stato del browser basta cliccare sull’icona con i tre pallini a destra della barra degli indirizzi per poi selezionare ‘guida’ e ‘informazioni su Google Chrome’. Mountain View possiede un programma di ricompensa, il Vulnerability Reward Program, per premiare coloro che scoprono falle di sicurezza: soltanto nel 2018 l’azienda avrebbe corrisposto 1.7 milioni di dollari, sui 3.4 milioni totali, a chi ha segnalato bug relativi proprio a Chrome e Android.