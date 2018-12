eBay, l’intelligenza artificiale semplifica le inserzioni dei venditori

Tra i vari siti di e-commerce esistenti, eBay è uno dei più famosi e longevi. È stato fondato il 3 settembre 1995 dall’informatico iraniano Pierre Omidyar ed è disponibile in Italia dal 2001. Le persone che si iscrivono al sito possono sia mettere in vendita i propri beni sia acquistare merce di vario genere da venditori privati e negozi. Al termine di ogni transazione, venditori e acquirenti si scambiano dei feedback, utili per permettere agli altri utenti di valutare la loro affidabilità.

Di recente, per incrementare le probabilità di successo di ogni annuncio, eBay ha deciso di ricorrere a delle nuove tecnologie, come il machine learning, l’analisi predittiva e i dati strutturati.

Inserzioni più efficaci

Il nuovo strumento di vendita avanzata è disponibile sia in versione desktop sia per dispositivi mobili dotati dei sistemi operativi Android e iOS. Utilizzandolo i privati potranno creare delle inserzioni più efficaci e stabilire con maggiore facilità un prezzo in grado di attirare l’attenzione dei potenziali acquirenti. Il sistema è in grado, inoltre, di consigliare le parole migliori da inserire nel titolo dell’annuncio, la modalità di vendita ideale e il tipo di spedizione più conveniente.

Innovazioni applicate all’e-commerce

eBay promette che le innovazioni tecnologiche permetteranno di utilizzare la piattaforma di e-commerce con un’efficacia senza precedenti. Ogni settimana, circa 13,5 milioni di prodotti vengono messi in vendita sul sito e in ogni momento sono disponibili oltre un miliardo di inserzioni. Secondo le stime dell’azienda, ogni 6 secondi su eBay viene venduto uno smartphone e ogni 40 secondi un nuovo paio di scarpe.

“Gli utenti online chiedono semplicità d’uso e immediatezza ed è per questo che investiamo continuamente in nuove tecnologie e nella loro applicazioni quotidiana: in questo senso le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dal machine learning sono molteplici e sempre in evoluzione”, dichiara Margot Olifson, Responsabile del Business C2C di eBay in Italia.