In Cina aumentano gli utenti internet, sono 800 milioni

La crescita degli utenti di internet in Cina non si arresta: a fine giugno hanno superato la soglia degli 800 milioni arrivando a toccare il picco di 802 milioni. L’aumento rispetto al semestre precedente è stato del 3,8%. Nonostante due cinesi su cinque siano ancora offline, la popolazione di internet del Paese è cresciuta abbastanza da aprire enormi opportunità di mercato per le società hi-tech. Il superamento della soglia degli 800 milioni consolida ulteriormente la posizione della Cina come sede della più grande comunità online del mondo. Lo rivela l’ultimo report semestrale del China Internet Network Information Center.

Quasi tutti si collegano via mobile

Secondo la ricerca il tasso di disponibilità a internet risulta essere del 57,7%, con oltre il 26% riguardante le aree rurali. La fascia di età compresa tra 30 e 39 anni vale il 39% del totale degli utenti. Il vero boom riguarda l’utilizzo del web tramite telefonia mobile: sono ben 788 milioni i cinesi che accedono a internet con smartphone o altri dispositivi mobile, il 98,3 % del totale. Significa che il numero di utenti di internet via mobile in Cina è tre volte più grande di quello degli Stati Uniti, mentre di coloro che effettuano pagamenti tramite mobile è fino a 12 volte maggiore rispetto a quello statunitense. Il rapporto ha anche rilevato la popolarità delle app per video brevi e altri tipi di intrattenimento online: circa tre su quattro utilizzano applicazioni a scopo ludico.

Boom di shopping e pagamenti online

Fa registrare un picco anche il settore dei servizi finanziari, passato in sei mesi dal 16,7% al 21%, nonostante la severa stretta delle autorità di supervisione. Gli utilizzatori attuali sono 39,74 milioni, il 30,9% in più rispetto al dato della fine dello scorso anno. A far da padrone sono i pagamenti online, l’e-commerce e lo shopping che corrispondono al 71%. Sono 569 milioni i prodotti singoli venduti, con un giro d’affari di 4.080 miliardi di yuan, circa 600 miliardi di dollari. Anche questo dato è in aumento rispetto a quello di dicembre con una crescita del 30,1%.