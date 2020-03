Apple Watch, i prossimi modelli potrebbero essere dotati di Touch ID

Stando a quanto emerso da alcune indagini condotte dal sito specializzato The Verifier, riportate anche dal noto portale 9to5Mac, Apple Watch 6 potrebbe essere il primo smartwatch di Apple dotato del Touch ID, il lettore di impronte digitali presente in alcuni dispositivi del colosso di Cupertino. Il sensore dovrebbe essere integrato nella corona digitale del device (dove si trova anche l’elettrodo per le funzioni ECG): il suo utilizzo consentirebbe agli utenti di autenticarsi senza dover inserire un PIN quando l’orologio smart non è connesso all’iPhone.

Le altre novità

Nelle ultime settimane sono emerse altre possibili caratteristiche dei nuovi Apple Watch 6. Gli smartwatch dovrebbero poter contare su una maggiore impermeabilità, una batteria più capiente e delle connettività migliorate, con Wi-Fi 6 e supporto a una gamma più vasta di reti LTE. Gli esperti di 9to5Mac hanno anche trovato degli indizi nel codice di iOS 14 relativi alla possibile introduzione di una funzione per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue nei prossimi smartwatch di Apple e di “Time in Bed Tracking”, una feature utile per controllare la qualità del proprio riposo. Quest’ultima opzione dovrebbe essere introdotta con l’aggiornamento a watchOS 7 che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe non essere supportato da Apple Watch 2. In futuro, inoltre, la corona digitale degli smartwatch potrebbe diventare capace di rilevare le gesture, ampliando il numero di interazioni possibili tra gli utenti e i dispositivi indossabili.

Le prime indiscrezioni su Apple Watch 7

Alcune fonti consultate da The Verifier nel corso della sua indagine, hanno dichiarato che Apple avrebbe intenzione di implementare il Touch ID sotto il display nei futuri Apple Watch 7. Si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze, visto che per il momento non si hanno informazioni certe neppure sugli Apple Watch Series 6. Recentemente, anche il noto analista Ming-Chi Kuo ha parlato del Touch ID, prevedendone il ritorno su un iPhone economico che Apple dovrebbe rilasciare all’inizio del 2021.