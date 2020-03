Dyson, ecco Corrale: la nuova piastra senza filo

Dyson, in un evento a porte chiuse tenutosi nel suo store parigino, ha alzato il sipario sul suo nuovo gioiellino dell’hair styling, che sarà sicuramente apprezzato dalle donne che amano definire la propria capigliatura, dandogli in pochi minuti un aspetto curato ed elegante.

Si chiama Dyson Corrale ed è una nuova piastra senza filo, che offre fino 30 minuti di styling mantenendo la stessa performance termica delle piastre che necessitano il collegamento alla presa elettrica.

Definita dall’azienda britannica specializzata nella produzione di aspirapolveri e prodotti per la cura della persona, come “l’unica piastra con lamine flessibili che si adattano per abbracciare i capelli”, Corrale può essere acquistata in due diverse varianti cromatiche, Nichel e Fucsia, al prezzo di listino di 449,00 euro, sia negli store che sul sito ufficiale di Dyson.

Lamine flessibili in lega di rame e manganese

Tra i punti di forza della nuova piastra dell’azienda britannica ci sono sicuramente le lamine flessibili, composte da 15 faccette microincise, lavorate meccanicamente con una precisione di 65 micron, che si adattano alla forma dei capelli, aiutando a definire uniformemente ogni singola ciocca. “Le lamine in lega di rame e manganese si flettono per abbracciare i tuoi capelli. Aumentando il controllo puoi creare lo stesso styling ma con minor calore, e metà dei danni”, spiegano gli sviluppatori sulla pagina di presentazione del nuovo prodotto.

Corrale (Dyson)

Altre caratteristiche: batteria

Per quanto riguarda la batteria, Corrale ne monta una agli ioni di litio a 4 celle, che come accennato precedentemente garantisce fino a 30 minuti di autonomia in modalità senza filo. “La piastra Dyson Corrale offre fino a 30 minuti di styling senza filo con la performance termica di una piastra con filo. Si ricarica completamente in soli 70 minuti. Se hai bisogno di più tempo per lo styling, collega semplicemente il filo per avere una modalità di ricarica ibrida”, spiegano gli ingegneri di Dyson. Corrale, inoltre, “promette” di domare ogni singola ciocca “abbracciandola”, per avere un risultato ottimale e al tempo stesso riuscire a ridurre fino al 50% i danni ai capelli, rispetto alle piastre convenzionali.