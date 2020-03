Apple, assistenza gratuita per iPad Air con problemi allo schermo

Apple ha informato tutti i propri clienti che avessero acquistato un iPad Air (dispositivi di terza generazione) che, in determinate circostanze, lo schermo su un numero limitato di questi tablet potrebbe avere delle problematiche, diventando bianco in maniera permanente, e per questo l’azienda provvederà all’assistenza in maniera totalmente gratuita.

Solo determinati dispositivi interessati

Come spiegato dal colosso di Cupertino in una nota, prima che il guasto diventi effettivo e permanente ci potrebbero essere delle avvisaglie, tra cui ad esempio un flash o uno sfarfallio presente sullo schermo. Un aspetto importante che va sottolineato è che la problematica tecnica riguarda solo alcuni dispositivi del modello, ovvero quelli prodotti tra marzo 2019 e ottobre 2019. “Nessun altro modello di iPad fa parte di questo programma”, spiega infatti Apple. Ai possessori di tablet che appartengono a questo gruppo e che dovessero presentare tali anomalie, Apple o un fornitore di servizi autorizzato comunica dunque che fornirà assistenza senza che questo comporti alcun costo.

Gli step da seguire

Come fare per usufruire di questo servizio? Apple spiega che per far riparare l'iPad Air occorre che il dispositivo venga prima esaminato per verificare che sia idoneo ad usufruire di questo programma. Il primo step da fare è quello di trovare un fornitore di servizi autorizzato Apple, quindi prendere un appuntamento presso un Apple Store e contattare l'assistenza per organizzare l’intervento tramite il centro riparazioni Apple. Cupertino consiglia, se possibile, di eseguire il backup dell'iPad su iCloud o sul computer prima dell'assistenza. Ci sono poi altre ulteriori specifiche sottolineate da Apple: gli iPad Air interessati saranno coperti fino a due anni a partire dalla data di acquisto. E se l'iPad Air “presenta danni che compromettono la capacità di completare la riparazione, come ad esempio il vetro dello schermo rotto, tale problema dovrà essere risolto prima dell'assistenza. In alcuni casi, potrebbe esserci un costo associato alla riparazione aggiuntiva”, spiega l’azienda.