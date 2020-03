Oppo Watch, svelato in streaming il primo smartwatch dell’azienda

Oppo ha alzato il sipario sul suo primo smartwatch: Oppo Watch.

Il dispositivo è stato presentato in streaming nell’evento di lancio della mattina del 6 marzo, a causa della cancellazione del Mobile World 2020, annullato per via dell'epidemia di coronavirus.

Nel corso dell'evento l’azienda ha presentato al grande pubblico anche la sua nuova linea di smartphone del 2020: Oppo Find X2 e X2 Pro. Solo la variante Pro debutterà sul mercato italiano.

Svelato in anteprima da Digital chat station su Weibo, un social network molto popolare in Cina, il primo smartwatch di Oppo è simile per design all’Apple Watch e potrà essere acquistato in Cina a partire dal 24 marzo. Sarà disponibile in due diverse varianti che si differenziano per la dimensione del display e in tre colorazioni, oro rosa, nero e argento, al prezzo di partenza di circa 288 dollari.

Oppo Watch: caratteristiche

Tra le tecnologie integrate, Oppo Watch supporta la funzione elettrocardiogramma (Ecg), presente in altri dispositivi di questo tipo e resa popolare dagli Apple Watch, utile anche per monitorare il sonno, i progressi nello sport e il battito cardiaco degli utenti.

Come anticipato precedentemente, lo smartwatch ha “ereditato” dai device del colosso di Cupertino anche la forma rettangolare della cassa, che ospita un display Amoled da 1,6 o 1,91 pollici.

Inoltre, ha come sistema operativo Android e offre agli utenti la possibilità di ricevere notifiche, telefonate, messaggi, musica e di consultare uno store delle applicazioni.

Oppo Watch (Oppo)

Oppo watch: “l’orologio intelligente più bello dell'anno"

"Questo potrebbe essere l'orologio intelligente più bello dell'anno", ha scritto il vicepresidente di Oppo Brian Shen in un recente post pubblicato su Weibo.

Il primo smartwatch di Oppo, inoltre, può condividere un numero di telefono con uno smartphone o avere un proprio numero, che può essere utilizzato per le chiamate vocali e l'accesso a Internet.

Per quanto riguarda la batteria, come riferito dagli sviluppatori, in modalità Smart l'orologio ha un tempo di utilizzo di 40 ore con una sola carica. In modalità risparmio energetico, ovvero quando sono abilitate solo le funzioni di base come le notifiche, il tempo di utilizzo con una sola ricarica raggiunge i 21 giorni.

"Una ricarica completa richiede 75 minuti e 15 minuti di ricarica generano una ricarica del 46%, che corrisponde a circa 18 ore di tempo di utilizzo, sufficienti per un'intera giornata di autonomia", hanno spiegato gli sviluppatori.