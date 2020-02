Mercato smartphone, Apple domina il quarto trimestre 2019

È l’iPhone 11 il re degli smartphone del quarto trimestre 2019: da ottobre a dicembre dello scorso anno, il modello base della gamma 2019 di Apple è stato lo smartphone più venduto in assoluto.

Apple ha registrato in tre mesi 70,7 milioni di consegne, con un +7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Lo indicano i dati degli analisti di Strategy Analytics, che posizionano il colosso di Cupertino sul primo gradino del podio nella graduatoria delle aziende che hanno registrato il maggior numero di spedizioni negli ultimi tre mesi del 2019.

La classifica: Samsung in coda a Apple

Il secondo gradino del podio spetta a Samsung, con 68,8 milioni di consegne e in calo dell’1% rispetto al quarto trimestre del 2018. La medaglia d’argento è di Huawei, che in tre mesi ha venduto 56 milioni di smartphone. Proprio come Samsung anche il colosso cinese ha registrato un calo rispetto al 2018: -7%.

Nel quarto trimestre del 2019, secondo il report degli analisti sono stati consegnati in totale 374,5 milioni di smartphone.

Graduatoria 2019

Apple si è aggiudicata la vittoria del quarto trimestre del 2019, ma la medaglia d’oro per l’intero anno spetta a Samsung che ha consegnato in totale 295,1 milioni di smartphone, 4 milioni in più rispetto al 2018. Il secondo gradino del podio spetta a Huawei, con 240,5 milioni spedizioni, 35 milioni in più dell’anno precedente. Il colosso di Cupertino è all’ultimo gradino del podio, con 197,4 milioni di iPhone consegnati, in calo di 9 milioni rispetto al 2018.

In quarto posizione c’è Xiaomi, con un totale di 124,8 milioni di smartphone venduti, segue Otto, che ha consegnato 115,1 milioni di cellulari. Nel complesso, nel 2019 le vendite globali degli smartphone sono scese dell’1% rispetto all’anno precedente. In totale sono stati consegnati 1,41 miliardi di dispositivi.