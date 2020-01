Samsung, Galaxy S20 verrà presentato l’11 febbraio: gli ultimi rumors

Arrivano novità nel mondo Samsung: l’11 febbraio, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2020, il colosso sudcoreano presenterà al grande pubblico, oltre al Galaxy Z Flip, la prossima linea di smartphone top di gamma, che si chiamerà Galaxy S20 e non Galaxy S11, come ipotizzato in precedenza.

Stando ai rumors, la nuova linea comprenderà tre diverse varianti, per ognuna delle quali è prevista sia una versione compatibile con il 5G, che una con supporto al 4G: il modello base, Galaxy S20+ e il top di gamma Galaxy S20 Ultra.

A poche settimane dal tanto atteso evento di presentazione, il sito specializzato XDA developers ha pubblicato in rete le prime foto di Galaxy S20+, che oltre a confermare il nome scelto per la nuova linea di smartphone, svelano diverse nuove specifiche tecniche, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico del modello Plus.

Galaxy S20+: specifiche tecniche

La variante Plus di Galaxy S20 monterà una quadrupla fotocamera posteriore, disposta in un modulo a forma rettangolare. Oltre ai quattro sensori, le foto rivelano la probabile presenza di un flash led e di un piccolo foro per il microfono.

Per quanto riguarda il design dello smartphone, Galaxy S20+ integrerà sul bordo destro i tasti per regolare il volume e il pulsante per l’accensione. È assente, o almeno sembra esserlo nelle immagini, il tasto dedicato all'attivazione dell’assistente vocale Bixby.

Inoltre, la variante Plus avrà un display Infinity-O, interrotto nella parte alta dal foro in cui è ospitata la camera per i selfie.

Bordi più sottili e 5G

Le nuove immagini, apparse sul sito specializzato, confermano la volontà di Samsung di lanciare una variante Plus con supporto alle reti di quinta generazione e suggeriscono che lo smartphone sarà dotato di bordi più sottili e meno curvi rispetto alle versioni precedenti.

Molto probabilmente, inoltre, tutte le versioni della prossima gamma di smartphone saranno dotate di una pellicola proteggischermo pre-installata.

Stando alle indiscrezioni, la variante top di gamma Galaxy S20 Ultra sarà meno economica e più prestante rispetto agli altri modelli: si vocifera la presenza di una camera posteriore con sensore principale da 108 megapixel.