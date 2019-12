iPhone 12, nuovi rumors: potrebbero essere sprovvisti di notch

Apple avrebbe intenzione di rivoluzionare il design della prossima generazione di iPhone, eliminando definitivamente il notch, presente da iPhone X in avanti.

Il probabile nuovo dettaglio è stato svelato dall'ufficio dei brevetti nipponico, Japan Patent Office, che ha pubblicato sul sito ufficiale un documento nel quale l’azienda svela il progetto di uno smartphone “full screen”, con cornici non particolarmente sottili.

iPhone 12: sprovvisto di sensori per le impronte digitali

Il documento, nel quale viene mostrato il dispositivo da più angolazioni, fa riferimento all’interfaccia utente e non al form-factor dello smartphone. Tuttavia, le immagini suggeriscono che nei piani di Apple ci sarebbe il progetto di un iPhone sprovvisto di sensori per le impronte digitali e fotocamere.

Gli unici elementi visibili sono l’altoparlante anteriore, i pulsanti laterali e il bump. Non vi è alcun riferimento alle caratteristiche del retro del dispositivo.

Tuttavia, è importate sottolineare che si tratta per ora solo di un’indiscrezione: bisognerà attendere la conferma del colosso di Cupertino per avere certezze a riguardo.

Inoltre, questo documento potrebbe essere solo un test, utile all’azienda per mettere alla prova il funzionamento dell’interfaccia senza notch, prima di valutarne la sua futura attuazione.

Come saranno gli iPhone di prossima generazione?

Stando a precedenti indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di equipaggiare la prossima generazione di iPhone con un nuovo sistema di stabilizzazione meccanica delle immagini, che probabilmente sarà un’esclusiva di solo alcuni dei prossimi iPhone con supporto alle reti di quinta generazione.

Tra le novità che saranno probabilmente presenti sugli iPhone 12, c’è anche un nuovo sensore 3D ToF per la Realtà aumentata, che sarà integrato solo sui modelli top di gamma.

Inoltre, stando alle previsioni del noto analista Ming-Chi Kou, nel 2020 arriveranno cinque nuovi smartphone della Apple, il primo dei quali sarà il tanto vociferato iPhone SE 2, che monterà probabilmente uno schermo da 4,7 pollici.

Il prossimo autunno sarà invece la volta dei quattro nuovi modelli della gamma 2020, che potrebbero essere tutti compatibili con le reti di quinta generazione.