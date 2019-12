Smartwatch, Amazfit Bip S verrà svelato al Ces 2020

Al Ces 2020 di Las Vegas (Consumer Electronic Show), in programma a inizio del prossimo anno, tra il 7 e il 10 gennaio, verrà presentato il nuovo smartwatch AmazFit Bip S.

A svelare il prossimo debutto sul mercato del tanto atteso successore dell’AmazFit Bip è la stessa azienda in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, correlato da un video teaser.

Dal filmato si evince che il nuovo dispositivo indossabile, oltre ad essere super leggero, come svelato dagli stessi sviluppatori, avrà un design simile all’Apple Watch: sarà di forma quadrata e monterà una corona laterale al centro della scocca.

AmazFit Bip S: caratteristiche note finora

Il video teaser svela anche il nome del prossimo gioiellino di AmazFit, che come accennato precedentemente si chiamerà AmazFit Bip S e probabilmente, proprio come l’originale Bip, vanterà un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il debutto del nuovo smartwatch segue di pochi mesi, almeno in Italia, l’arrivo della versione Lite, sprovvista di GPS, ma dal prezzo super competitivo (59 euro).

“Una versione rinnovata dell'Amazfit Bip è in arrivo. Scopri l’ultraleggero #BipS”, scrivono gli sviluppatori nel post dedicato all’annuncio della presentazione del nuovo smartwatch.

AmazFit Bip S, come svelato dalla stessa azienda, probabilmente sarà presentato al Consumer Electronic Show martedì 7 gennaio alle 16:30 locale. Bisognerà attendere quella data per venire a conoscenza di tutte le specifiche tecniche del nuovo dispositivo.

Al Ces verranno presentate altre novità

La società sfrutterà il palco di Las Vegas per presentare altre novità, quali le nuove cuffie true wireless.

“La nuova categoria di prodotti Amazfit è un significativo passo in avanti basato sul successo delle precedenti linee di smartwatch, tra cui Amazfit X, Amazfit GTR, Amazfit Stratos 3 e Amazfit GTS”, si legge sul sito ufficiale dell’azienda.

“Il 2020 è destinato a essere un anno entusiasmante poiché il marchio Amazfit e le offerte di prodotti continuano a crescere, inaugurando un'esperienza indossabile più connessa e diversificata oltre le convenzioni”.