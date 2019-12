Motorola, ecco il nuovo One Hyper: tutte le caratteristiche

Motorola, dopo aver presentato il rivoluzionario pieghevole Razr, ha alzato il sipario su un nuovo smartphone di fascia media. Si chiama One Hyper e tra i punti di forza ha una batteria in grado di garantire fino a 38 ore di autonomia.

Un’altra caratteristica interessante riguarda la fotocamera per i selfie a comparsa da 32 megapixel Quad Pixel.

Sarà disponibile, in Italia, nelle prossime settimane in due diverse varianti cromatiche: Blu Oltremare e Fresh Orchid. In altri Paesi gli utenti possono optare anche per l’acquisto di una versione con colorazione Dark Amber. Negli Stati Uniti One Hyper è disponibile dal 4 dicembre al prezzo di 399,99$.

One Hyper: specifiche tecniche

Il nuovo smartphone monta un display da 6,5 pollici FHD+ edge-to-edge, sprovvisto di notch.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, One Hyper ha una doppia fotocamera posteriore che si sviluppa in verticale con sensore principale da 64 megapixel, abbinato a una lente per la profondità da 8 megapixel.

La camera sul retro, oltre a Night Vision, offre tra le diverse funzioni la possibilità di utilizzare la modalità Ritratto e gli effetti HDR.

Inoltre, ha come sistema operativo Android 10, come processore SoC octa core 675 di Qualcomm e offre 4GB di Ram e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB.

One Hyper (Motorola)

Batteria da 4.000 mAh: fino a 38 ore di autonomia

Come accennato precedentemente, Motorola ha scelto di integrare su One Hyper una prestante batteria da 4.000 mAh, ricaricabile con la tecnologia Hyper Charging a 45W.

“La tecnologia è perfetta per un mondo frenetico in cui i consumatori non hanno tempo di aspettare per caricare i loro telefoni. La batteria offre 12 ore di autonomia in 10 minuti di ricarica e riempie la carica del tuo telefono al 75% in soli 30 minuti”, scrivono gli sviluppatori nella pagina ufficiale dedicata al nuovo smartphone.