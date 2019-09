Ifa 2019, Sony presenta le nuove cuffie wireless WH-H910N

All’Ifa 2019, in corso a Berlino dal 6 all’11 settembre, Sony ha presentato le nuove cuffie wireless WH-H910N con riduzione del rumore.

Dal design compatto e leggero, gli auricolari integrano la tecnologia Dual Noise Sensor, che grazie a due microfoni cancella i suoni di sottofondo.

Le nuove cuffie, disponibili in cinque diverse combinazioni bicromiche, debutteranno probabilmente sul mercato il prossimo dicembre.

Sono vendute abbinate a un'apposita custodia per il trasporto, ad un cavo da 1,2 metri e a un cavo USB per la ricarica.

Batteria offre fino a 35 ore di autonomia

Grazie alla modalità Quick Attention, che consente, al solo tocco del padiglione destro, di abbassare il volume della musica, WH-H910N possono essere utilizzate in qualsiasi circostanza, senza doverle togliere dal capo per poter interagire con l’ambiente circostante.

Le nuove cuffie wireless WH-H910N montano una batteria che offre fino a 35 ore di autonomia, con ricarica rapida: “puoi guadagnare 2,5 ore di autonomia in soli 10 minuti”.

Inoltre, grazie all’applicazione Sony I Headphones Connect, è possibile regolare le impostazioni dell’equalizzatore, potendo personalizzare autonomamente la resa del suono.

In aggiunta, servendosi dei controlli touch presenti sui padiglioni, gli utenti possono facilmente rispondere alle chiamate o attivare gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

“Goditi ancora più musica con un audio all'altezza degli studi di registrazione, l'eliminazione digitale del rumore della tecnologia Dual Noise Sensor e la funzione di controllo del suono adattivo smart, senza rinunciare al comfort assicurato dal design sottile ed elegante”, si legge nella pagina di presentazione delle cuffie.

Sony cuffie wireless (Sony)

Sony rilancia il walkman con Android e Wi-Fi

Proprio in occasione della kermesse berlinese, Sony ha rilanciato il Walkman presentando NW-A100TPS, una versione moderna del classico lettore di musicassette TPS-L2.

Il nuovo Walkman riprende l’aspetto del lettore tradizionale e mostra sul display il titolo del brano e il nome dell’artista che l’ha realizzata: una caratteristica che sarà certamente apprezzata dagli utenti più nostalgici. NW-A100TPS verrà lanciato sul mercato il prossimo novembre abbinato a una custodia, al prezzo di circa 440 euro.