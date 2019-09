Ifa 2019, ecco Pix: lo zaino personalizzabile con pannello Led

All’Ifa 2019, la più grande fiera europea dedicata alla tecnologia di consumo, in corso a Berlino fino all’11 settembre, oltre a smartphone, televisori, tablet e smart watch di ultima generazione, le aziende del settore stanno esponendo e presentando vari accattivanti e innovativi accessori smart. È questo il caso di Pix, lo zaino urbano con uno schermo a Led personalizzabile realizzato dall’azienda statunitense ononima. Basta collegarlo a un powerbank e sincronizzarlo all’applicazione dedicata, disponibile sia per iOS che Android, per trasformare quello che all’apparenza sembra un normale zaino in un accessorio che di certo non passerà inosservato.

Lo zaino per non passare inosservati

Pix comprende nella parte posteriore un pannello a Led che permette di attirare l’attenzione dei passanti mettendo in mostra messaggi di testo, emoticon, animazioni o disegni personalizzati. “Sincronizzandolo con il tuo smartphone iOS/Android puoi scrivere, disegnare e giocare letteralmente sul tuo zaino”, spiega la stessa azienda. Tramite l’app gli utenti, oltre a decidere cosa riprodurre tramite il pannello, possono sfruttare lo schermo di Pix per giocare a Snake o a Tetris, due dei giochi più popolari e amati dei primi anni del 2000.

Zaino Pix (Pix)

Offre funzioni utili nel quotidiano

Tra le funzioni, Pix, al solo comando degli utenti, si trasforma in un orologio analogico o in una torcia ‘portatile’, particolarmente utile se si stanno percorrendo strade con scarsa illuminazione. Comprende, inoltre, una funzione pensata per i ciclisti: permette di segnalare agli automobilisti, tramite l’utilizzo di frecce lampeggianti disponibili sull’app, l’intenzione di svoltare verso destra o sinistra. Utilizzando il segnale rosso (stop) è anche possibile segnalare quando si ha intenzione di fermarsi. Pix è disponibile in varie colorazioni al prezzo di listino di 259 dollari (il costo non include il powerbank). Approderà probabilmente sul mercato europeo nei prossimi mesi. L’azienda statunitense è ora al lavoro su un nuovo modello pensato per i più piccoli.