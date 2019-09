Google Assistant risponde anche ai dubbi sul Fantacalcio. Pensato per aiutare gli utenti in più circostanze possibili, l’assistente vocale non poteva ignorare uno dei giochi più popolari attualmente in circolazione. La nuova Action Fantacalcio, disponibile da tutti gli smart speaker e smartphone compatibili, permette in pochi secondi di ottenere informazioni, suggerimenti, statistiche e altro ancora da una voce imparziale e disinteressata, piuttosto che dall’amico presente nella stessa lega o tifosissimo di una squadra. Basterà pronunciare la formula ‘Ok Google, parla con Fantacalcio’ per sapere dall’assistente vocale chi giocherà titolare o quali giocatori sono più in forma.

Azione Fantacalcio, come attivare Google Assistant

Settembre è tempo di asta o prime partite per i fantallenatori, che si apprestano a vivere un’altra stagione. Qualsiasi sia la circostanza, Google Assistant diventa ora il consigliere perfetto per il Fantacalcio: la nuova Azione consente all’assistente vocale di collegarsi direttamente con la popolare piattaforma Leghe Fantacalcio per reperire informazioni utili a comporre o schierare la propria squadra. ‘Ok Google, parla con Fantacalcio’ è la frase da pronunciare per iniziare a interagire con l’aiutante virtuale, da smart speaker o smartphone.

Fantacalcio, cosa si può chiedere a Google Assistant

Ma cosa si può chiedere a Google Assistant sul Fantacalcio? Di fatto, praticamente tutto. L’assistente di Mountain View potrà infatti fornire statistiche e quotazioni dei giocatori, dare la probabile formazione di una squadra o informare il fantallenatore sulle probabilità che un determinato calciatore parta titolare nella prossima partita. L’Action Fantacalcio è però pensata anche per gli utenti più esigenti, magari indecisi durante l’asta: basterà infatti una rapida domanda a Google Assistant per ottenere un consiglio sui migliori portieri da alternare in squadra in base alla griglia incroci. Allo stesso modo, la funzione sarà utile anche per chiedere semplicemente gli ultimi aggiornamenti o il tempo mancante alla consegna della formazione. L’Azione Fantacalcio è disponibile sugli smart speaker con Google Assistant e su tutti gli smartphone con Android 5.0 o successivo, ma anche su iOS, per chi ha scaricato dall’App Store l’assistente vocale di Mountain View.