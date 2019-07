Google Home Mini, prezzo e caratteristiche: la guida completa

Fin dalle prime settimane successive al lancio, Google Home Mini ha riscosso grande successo risultando il più venduto tra gli smart speaker in commercio. L’altoparlante intelligente di Mountain View, versione ridotta di Google Home, ha conquistato il pubblico probabilmente a causa delle dimensioni e del prezzo a portata di tutte le tasche. Questi aspetti si coniugano a funzionalità che rendono Google Home Mini un device ideale per svolgere varie funzioni o connettersi ad altri dispositivi smart nell’ambiente domestico.

Google Home Mini, prezzo e caratteristiche.

Come spiegato sul sito ufficiale, grazie alle dimensioni che lo rendono poco ingombrante Google Home Mini è pensato per poter usufruire di Google Assistant in ogni stanza di casa. L’altoparlante smart ha un diametro di 98 millimetri e misura 42 millimetri di altezza, oltre tre volte meno la versione classica e meno compatta, Google Home. Il peso è di appena 173 grammi e il dispositivo supporta vari formati audio, tra cui HE-AAC, LC-AAC+, MP3, WAV (LPCM) e FLAC. Google Home Mini integra inoltre Wi-Fi 802.11b/g/n/ac e Bluetooth 4.1, supporta Android 4.4 e iOS 9.1 e tutte le versioni successive dei sistemi operativi. Il prezzo di partenza fissato da Google per il dispositivo, disponibile in tre colorazioni, è di 59 euro.

Cosa fare con Google Home Mini

Google Home Mini mette a disposizione degli utenti diverse funzioni: si può utilizzare l’altoparlante semplicemente per chiedere all’assistente vocale le ultime informazioni su traffico, finanza o sport, per puntare una sveglia o aggiungere qualcosa alla propria lista della spesa, ma anche per interagire con altri dispositivi tramite comandi vocali. Ad esempio, Google Home Mini permette di accendere la televisione e riprodurre il proprio programma preferito o controllare device intelligenti come termostati e altro ancora. Se la casa è silenziosa e si è alla ricerca di una colonna sonora mentre si cucina o si svolgono i mestieri, basterà chiedere all’altoparlante di riprodurre la playlist desiderata.