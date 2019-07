Canon Ivy Rec: la nuova action cam compatta, waterproof e colorata

Canon ha intenzione di lanciare sul mercato delle action cam una nuova piccola fotocamera colorata: Ivy Rec.

Per farlo si affida al web, proprio come sono solite fare la start-up per promuovere e finanziare i loro nuovi progetti.

Ivy Rec è una fotocamera compatta e resistente all’acqua pensata per accompagnare gli utenti nella scoperta del mondo. Grazie all’applicazione dedicata CanonMini Cam, l’action cam ‘dialoga’ direttamente con lo smartphone, mostrando in diretta gli scorci di paesaggio inquadrati.

La nuova fotocamera di Canon è attualmente in cerca di sostenitori su Indiegogo, una nota piattaforma di crowdfunding.

È disponibile in tre diverse colorazioni: rosa, verde e azzurro.



Caratteristiche tecniche della nuova action cam di Canon



Ivy Rec è sprovvista del display, una caratteristica che la rende particolarmente maneggevole, sicura e resistente a eventuali urti. Le fotografie possono essere scattate osservando direttamente nel mirino rettangolare di cui è dotata, o guardando l’inquadratura dall’app CanonMini Cam.

La nuova action cam di Canon integra un sensore CMOS 1/3" da 13 MegaPixel, che permette sia di scattare foto di qualità che di registrare filmati full HD a 1080p a 60 fps.

È, inoltre, possibile connetterla tramite Bluetooth e Wifi e monta una pratica rotellina che consente di cambiare velocemente modalità d’uso. Altre eventuali modifiche sono da effettuare direttamente dal cellulare.

Per chi desidera realizzare scatti professionali è possibile agganciare Ivy Rec ai treppiedi, grazie al connettore di cui è dotata.

Altre caratteristiche

L’action cam comprende un pratico gancio, pensato per ottimizzare il suo trasporto all’aperto: è possibile agganciarla ai jeans o allo zaino per poterla avere a portata di mano in qualsiasi momento, riuscendo a catturare ogni istante della propria avventura fuori porta.

Su Indiegogo è possibile preordinarla, finanziando il suo progetto, con uno sconto rispetto a quello che sarà il suo prezzo di listino, fissato a 130 dollari. Se tutto procederà per il meglio, le sue consegne inizieranno nel mese di ottobre 2019.