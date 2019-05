Huawei, il 5G contribuirà alla crescita della realtà virtuale

Secondo Huawei, la tecnologia 5G consentirà di ottenere dei prodotti e dei servizi per la realtà virtuale sempre migliori. Il colosso di Shenzhen ha fornito la copertura per permettere di osservare il parco in cui si svolge l’Horticultural Exhibition 2019 tramite le telecamere dei droni che lo sorvolano, indossando degli occhiali per la realtà virtuale. Il trasferimento dei dati in tempo reale offerto dalla tecnologia 5G consente di ammirare l’intera zona, vasta 503 ettari, dall’alto, seguendo gli spostamenti dei robot volanti. Huawei crede fermamente nella realtà virtuale, tanto da inserirla al primo posto della top 10 delle applicazioni per il 5G presente nel rapporto ‘Il 5G sblocca un mondo di opportunità’. Un report della Global System for Mobile Communications Association indica che nei prossimi anni la Cina diventerà il più grande mercato al mondo per il 5G, raggiungendo entro il 2025 460 milioni di utenti nella rete.

La crescita del mercato della realtà virtuale in Cina

Nel corso del 2017, in Cina il mercato della realtà virtuale è cresciuto del 164% su base annua e ha raggiunto i 16 miliardi di yuan. Il ministero dell’industria e dell’informatica della nazione prevede che il settore supererà il valore di 90 miliardi di yuan entro il 2020. Secondo Sun Wenbo, l’amministratore di LetinVR, il 5G permetterà agli utenti di godere di un’esperienza di realtà virtuale maggiormente stabile e di alta qualità, rendendo più semplice l’introduzione della tecnologia in campi come lo sport, l’educazione, le trasmissioni in diretta e la collaborazione business da remoto.

Le previsioni degli analisti di Idc

Secondo gli analisti di Idc, nel corso del 2019 il settore dei visori per la realtà virtuale e per la realtà aumentata crescerà esponenzialmente: nel complesso saranno venduti 8,9 milioni di dispositivi in tutto il mondo, con un aumento del 54,1% rispetto al 2018. La crescita sembrerebbe destinata a proseguire fino al 2023. Nei prossimi cinque anni, gli analisti prevedono un tasso di crescita annuale composto del 66,9% e 68,6 milioni di unità vendute.