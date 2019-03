Garmin presenta Approach S40, il nuovo smartwatch da golf

Garmin ha colto l’occasione dell’inizio della bella stagione per presentare il nuovo Approach S40, uno smartwatch pensato per gli appassionati di golf.

Un dispositivo tanto elegante quanto leggero che, oltre alle classiche funzioni degli orologi smart di ultima generazione, è in grado di monitorare l’andamento delle partite, fornendo utili informazioni per tirare a segno ogni pallina.

Sarà disponibile dal secondo trimestre 2019, ad un prezzo che varia a seconda della versione desiderata, dai 269,99 euro ai 349,99 euro.

Caratteristiche tecniche dello smartwatch ‘da golf’

Approach S40 monta un display touchscreen a colori da 1,2 pollici e un sensore GPS ad alta sensibilità in grado di intercettare precisamente la posizione della persona che lo indossa.

Ha in memoria oltre 41.000 campi da golf e abbinato all’applicazione Garmin Golf, grazie alla funzione AutoShot Game Tracking, è in grado di tenere traccia di ogni tiro effettuato durante le partite, consigliando ai giocatori preziose indicazioni per avvicinarsi con successo alla buca. Alla fine di ogni partita Approach S40, dopo aver registrato le posizioni e le distanze dei colpi, stila una vera e propria analisi di gioco.

Il nuovo smartwatch di Garmin integra anche la funzione Green View, che permette agli utenti di migliorare la propria strategia di gioco.

“I golfisti avranno l’opportunità di esplorare buca per buca direttamente dal proprio polso così da preparare nel migliore dei modi i colpi di avvicinamento alla buca”, spiegano gli sviluppatori del device.

Batteria e prezzo

Approach S40 integra una batteria con un’autonomia massima di 15 ore in modalità gioco e di 10 giorni se utilizzato come un semplice orologio smart.

Proprio come gli smartwatch di ultima generazione in commercio, il device di Garmin comprende sensori in grado di rilevare le attività quotidiane, quali i passi e il sonno.

Sarà disponibile in quattro diverse versioni ad un prezzo che varia dai 269,99 euro ai 349,99 euro. Il modello in acciaio inossidabile con cinturino grigio costerà 269,99 euro; ci sarà anche una versione in nero a 299,99 euro, a allo stesso prezzo una in oro chiaro con cinturino bianco. La versione bundle, invece, sarà disponibile al prezzo di 349,99 euro.