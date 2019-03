Apple rinnova gli iMac: processori e schede grafiche super potenti

A 24 ore dal lancio dei nuovi iPad Air e iPad mini, Apple aggiorna anche i suoi iMac da 21,5 e 27 pollici, dotandoli di processori super potenti e nuove schede grafiche. Cupertino rinnova così la gamma dei suoi pc, a due anni di distanza dall’ultima volta.

Più performanti e veloci

Come si legge sul sito ufficiale, Apple ha equipaggiato l’iMac da 21,5 pollici con processori quad-core Intel di ottava generazione e, per la prima volta, anche 6 core che, a detta della società, incrementeranno le prestazioni del pc del 60%. L’iMac da 27 pollici, invece, monta processori Intel di nona generazione da 6 o 8 core, che lo rendono 2,4 volte più veloce rispetto ai modelli precedenti. Su entrambi i pc, Apple ha installato le nuove schede grafiche Radeon Pro Vega, pensate per professionisti con carichi di lavoro intensivi di grafica, come lo sviluppo di contenuti 3D, il montaggio di video con effetti complessi o la creazione di giochi ad alta risoluzione. I due computer dispongo inoltre di un display Retina in 4k e 5k con un miliardo di colori e una luminosità di 500 nit.

I nuovi iMac sono ordinabili online da oggi, 19 marzo, con consegna prevista entro fine mese. I prezzi partono da 1.550 euro per l'iMac da 21,5 pollici e da 2.200 euro per l'iMac da 27 pollici.

iPad Air e mini

Il nuovo iPad Air da 10,5 pollici integra il processore A12 Bionic con Neural Engine e un display Retina con tecnologia True Tone, che garantisce un’ottima resa dei colori in qualsiasi condizione di luce. Il dispositivo supporta sia la Apple Pencil di prima generazione che la Smart Keyboard, pesa 450 grammi e ha uno spessore di soli 6,1 millimetri. Il tablet ha un obiettivo posteriore da 8 megapixel e uno frontale da 7 megapixel.

Per quanto riguarda il modello mini, da 7,9 pollici, il nuovo display Retina ha ora una risoluzione di 2048x1536 pixel (326 ppi), anch’esso con tecnologia True Tone. Per il resto, a parte le dimensioni e il peso (300 grammi), presenta le stesse caratteristiche del modello Air, dal supporto alla Apple Pencil al comparto fotografico.