Apple, con iOS 12.2 la funzione ‘Hey Siri’ per i nuovi AirPods

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, arriva un altro indizio a suggerire che Apple starebbe preparando il lancio di un nuovo modello di AirPods. Il portale 9to5mac riferisce infatti che tra le nuove caratteristiche di iOS 12.2, che verrà rilasciato in futuro, ci sarebbe una funzione che permette di interagire con gli auricolari wireless tramite il classico comando vocale ‘Hey Siri’, una possibilità che però non è supportata dalle cuffie senza fili attualmente in commercio. A oltre due anni dal lancio del primo modello, più elementi portano a pensare che il 2019 possa essere l’anno giusto per il tanto atteso aggiornamento degli AirPods.

IOS 12.2 anticipa i nuovi AirPods?

Non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita dei nuovi AirPods, ma ciò che è certo è che Apple sta lavorando su questo fronte. Cupertino ha infatti da poco rilasciato la versione beta dell’aggiornamento a iOS 12.2 per gli sviluppatori, che ha permesso a 9to5mac di notare un’interessante novità, ovvero un’interfaccia nascosta per configurare la funzione ‘Hey Siri’ anche per gli AirPods. Il modello attuale non è in grado di supportare questa funzione, il che lascia pensare che Apple stia preparando il lancio dei nuovi auricolari senza fili dotati di questa caratteristica. Si tratterebbe certamente di una gradita novità per gli utilizzatori, che indossando le cuffie non sarebbero più costretti a tirare fuori il proprio smartphone dalla tasca ma potrebbero parlare direttamente agli AirPods, che trasferirebbero poi il comando al device a cui sono collegati.

Apple, previsioni per il 2019

È in ogni caso difficile prevedere eventuali tempi di uscita, visto che lo stesso sistema operativo iOS 12.2 potrebbe essere testato più volte, con vari cambiamenti, prima di giungere alla versione definitiva da lanciare al pubblico. Secondo le previsioni fatte di recente dall’analista Ming-Chi Kuo, sempre ben informato sull’universo Apple, i nuovi AirPods potrebbero uscire nei primi mesi del 2019, anno nel quale sono attesi anche i nuovi modelli di iPhone.