LG, G7 verso l’aggiornamento ad Android Pie ad inizio 2019

Se Samsung ha deciso di sorprendere i propri utenti durante le feste natalizie, rendendo disponibile l’aggiornamento Android Pie per i dispositivi Galaxy S9, LG è in ritardo sulla tabella di marcia.

I suoi smartphone di punta del 2018, G7 ThinQ e V40 ThinQ, sono ancora fermi ad Android Oreo.

Stando alle indiscrezioni riportate su The Verge, la situazione potrebbe cambiare nei primi mesi del 2019.

Android Pie su G7 nelle prime settimane del 2019

LG, come svelato dalla pagina web del sito coreano, avrebbe intenzione di rilasciare l’aggiornamento Android Pie per i device G7 nelle prime settimane di gennaio. Nel sito è infatti visibile una tabella dei prossimi update che saranno resi disponibili in un periodo di tempo circoscritto, dalla quale emerge che G7 sarà il primo smartphone, tra i device di casa LG fermi a Oreo, a beneficiare dell’aggiornamento.

Nello stesso lasso di tempo sarà partecipe di alcune migliorie anche V40, sul quale saranno disponibili degli ‘aggiornamenti delle prestazioni’ e delle correzioni di bug. I possessori dello smartphone, lanciato sul mercato diversi mesi dopo G7, dovranno dunque attendere più del previsto per usufruire delle funzionalità della nona generazione del sistema operativo di Google.

Android Pie per Galaxy S9

Samsung ha sorpreso i possessori di Galaxy S9, rendendo disponibile l’upgrade ad Android Pie proprio in occasione delle feste natalizie.

Il suo rilascio, come aveva dichiarato l’azienda in occasione della conferenza annuale, era previsto per il mese di gennaio 2019, ma Samsung ha accelerato i tempi. Come riporta The Verge, gli utenti di Germania, Paesi Bassi e Slovacchia sono stati i primi a beneficiare dell’aggiornamento.

Tra le funzionalità aggiunte, i possessori di Galaxy S9 possono usufruire di una nuova interfaccia utente One, ideata per facilitare l’utilizzo delle applicazioni soprattutto sugli smartphone di grandi dimensioni.

Chi possiede altri modelli dovrà armarsi di pazienza e attendere qualche altro mese.