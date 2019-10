Drive Club, la nona puntata della rubrica sulla mobilità di Sky Tg24

Nel nono appuntamento di Drive Club abbiamo provato l'Audi Q3 sportback, che col suo look elegante e sportivo promette di offrire il lusso più dinamico del suo segmento.

Siamo stati alla Fiera e_mob di Milano per scattare la fotografia esatta del mondo dell'auto elettrica oggi in Italia. Abbiamo cercato di capire, dati alla mano, come ci stiamo preparando alla rivoluzione del'emissione zero.

Poi abbiamo svelato tutti i dettagli del nuovo suv del segmento B di Skoda, Kamiq, che completa la squadra della casa ceca. E infine abbiamo fatto un tuffo nel passato alla Fiera di auto e moto d'epoca di Padova.