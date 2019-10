Sky Go, come funziona la nuova app per vedere i programmi Sky

Sky ha rinnovato la propria piattaforma per usufruire in mobilità, o sul computer, di tutto il suo palinsesto e dei titoli on demand. Sky Go ha cambiato infatti interfaccia e, con più funzionalità, offre nuove opportunità diventando ancora più facile da utilizzare. Ecco nello specifico come funziona.

Scaricare l’app

Per chi utilizza già l’app Sky Go basterà verificare sullo store del proprio smartphone o tablet se l’aggiornamento è già disponibile. Nel caso in cui non lo fosse bisognerà attendere solo qualche giorno. Gli aggiornamenti, infatti, non vengono rilasciati tutti insieme ma a scaglioni. Sul computer, invece, si potrà usufruire della nuova versione semplicemente accettando l’aggiornamento al momento dell’apertura dell’applicazione. Nel caso in cui, invece, non si abbia ancora Sky Go si può scaricare il programma o su questa pagina dedicata oppure sugli store di tablet o smartphone. Infine per i clienti Sky Q Platinum, una volta scaricata e sincronizzata la versione aggiornata di Sky Go sarà possibile vedere su quest'ultima tutta l'offerta Sky Q.

Accesso

Per fare il login con i propri codici di accesso, basterà cliccare sul play di un qualsiasi contenuto e si aprirà la schermata nella quale inserire i propri dati. Nel caso di problemi, si possono recuperare le credenziali qui oppure, per chi accede per la prima volta, si può creare il proprio Sky iD qui. Per effettuare il logout dall’app, è necessario entrare nelle Impostazioni di Sky Go, cliccare su Esci, e nelle successive schermate confermare di voler uscire dall’app. Bisogna tenere in considerazione però che, una volta fatto il logout, si cancelleranno tutti i programmi scaricati sul dispositivo e presenti nella sezione download. Per rientrare, infine, basterà effettuare di nuovo il login.

Navigazione

Una volta entrati si può approfittare di un menù tutto nuovo, più facile da navigare, per trovare subito ciò che interessa. Nella sezione on demand, ad esempio, si può scegliere il genere tra migliaia di titoli da vedere dove si preferisce. In alternativa si può scaricare il titolo in questione e vederlo in un secondo momento, o in modalità offline (senza connessione ad internet), accedendo alla sezione download. Inoltre, se un film è stato particolarmente apprezzato, nella sua pagina di descrizione è prevista un’offerta di programmi simili. Nella sezione Canali TV, invece, si può selezionare il giorno e il genere (dall’intrattenimento, allo sport, dal calcio alle news) per arrivare subito al canale e al programma a cui si è interessati, o per vedere la programmazione della settimana. Per iniziare la visione è sufficiente premere play. Infine con questo aggiornamento, se si è in possesso di Sky Q Platinum, è possibile vedere tutto il palinsesto anche su smartphone, tablet e Pc direttamente con l’app Sky Go. In questo modo, ad esempio, è possibile riprendere a vedere in un’altra stanza ciò che si era iniziato a vedere sulla Tv.

Suggerimenti personalizzati

Un’altra possibilità offerta dalla nuova app sono i suggerimenti. Se si è in possesso del pacchetto Sky Cinema, nella Home è possibile scoprire i titoli che la piattaforma ha selezionato per l’utente in base a quello che ha guardato di recente sul suo dispositivo. In questo modo, anche quando si pensa di aver visto tutto, con i suggerimenti personalizzati si scoprono altri film in grado di appassionare. Questa funzione, però, non è inclusa per i clienti con abbonamento Sky sul digitale terrestre.