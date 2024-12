Mercedes, tra diesel ed elettrico: i risultati del 2024

Mercedes Benz consolida la sua posizione sul mercato, chiudendo il 2024 con una quota mercato intorno al 3,3%. Nella consueta conferenza stampa di fine anno, la Stella ha delineato quelli che sono gli highlights dell’anno che volge al termine, anno in cui il marchio tedesco ha rafforzato la sua strategia per quel che riguarda i veicoli alla spina. A partire dal PHEV, che chiude il 2024 con un +14% grazie a 6.000 unità immatricolate mentre il full electric mostra una crescita del 24%, con 2,450 vetture vendute e una fetta del 5% tra le vendite di Mercedes in Italia. Accanto all’elettrificazione giocano un ruolo importante anche le performance, con il marchio ad alte prestazioni AMG che ha mostrato un incremento del 3% con 3.000 auto immatricolate apprestandosi a chiudere un anno record. Un capitolo importante in Italia è giocato ancora dal diesel, con il 74% dei clienti che ancora opta per le soluzioni a gasolio, una percentuale che sale al 90% se si considerano i van della Stella. Tra i modelli più venduti spiccano GLA e GLC, al pari di Classe V e Sprinter. Proprio i veicoli commerciali leggeri hanno mostrato l’incremento più rilevante in termini di vendite, con l’anno migliore di sempre in termini di risultati nel nostro Paese: 11.157 veicoli immatricolati, con l’obiettivo dal 2026 di introdurre la nuova piattaforma VAN.EA continuando a sviluppare parallelamente elettrico e modelli endotermici.

Le difficoltà del mercato

Ad analizzare le difficoltà del mercato e le tensioni di settore che anche Mercedes si è trovata ad affrontare è stato Marc Langenbrinck, Presidente e CEO Mercedes-Benz Italia: “In un anno abbastanza complesso abbiamo ottenuto risultati importanti, consolidando il nostro business. Cresce la nostra quota di vetture con la spina, sia nel segmento delle elettriche pure che in quello delle PHEV, grazie anche alle motorizzazioni ultra-moderne Diesel plug-in, un’unicità nel panorama automobilistico mondiale. Mercedes-AMG conferma la sua crescita costante con prodotti da sogno come la nostra prima Mythos edition, la PureSpeed. Oltre i prodotti, abbiamo a cuore il nostro Customer Services, che ha aumentato del 5% il suo fatturato, conquistando circa 150.000 nuovi clienti Contract Service, a garanzia di una mobilità sicura e senza pensieri. Siamo pronti a creare desidero e far brillare la Stella anche nel 2025.”

Il 2025

Proprio il prossimo anno sarà particolarmente importante per Mercedes, pronta a lanciare la nuova generazione di CLA che debutterà in anteprima mondiale a Roma, frutto di un’offensiva di prodotto che poggerà sulla nuova piattaforma tecnologica del marchio tedesco. Con un approccio flessibile, grazie al quale non si abbandonano soluzioni come il diesel che proprio in Italia rappresenta una fetta più che importante delle vendite della Stella, il marchio tedesco continua sulla via dell’elettrificazione in un mercato travolto da una tempesta perfetta senza precedenti.