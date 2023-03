Brick To The Future, una Kia fatta con i mattoncini Lego

Brick To The Future è un'iniziativa speciale con cui Kia celebra il potere dell’ispirazione attraverso un simbolo iconico: il mattoncino Lego. Le costruzioni che fanno impazzire grandi e piccoli. Ci sono voluti 350mila pezzi e oltre 800 ore di lavoro per assemblare la EV6 in scala 1:1.

Il messaggio di Kia è chiaro. Così come il mattoncino rappresenta l’emblema dell’estro con cui dare vita alle prime proprie aspirazioni, EV6 per la casa Coreana è il simbolo del nuovo percorso in grado di condurre verso una mobilità sempre più sostenibile.

Una Kia di mattoncini

L’opera che pesa 2 tonnellate ha richiesto più di 800 ore di lavoro ed è stata commissionata da Kia alla BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego Certified Professional italiano. Ci sono voluti 350mila mattoncini LEGO e la scala è 1:1. Della EV6 non manca nulla: sono stati inseriti dettagli originali come i gruppi ottici. Per EV6 Brick To The Future il team di Zangelmi è stato impegnato 4 mesi ed è riuscito ad elaborare anche un sistema di illuminazione funzionante, per assicurare la personalità luminosa fortemente caratterizzante di EV6 in ogni circostanza in cui Brick To The Future verrà esposta, enfatizzando ed interpretando al meglio l’unicità del rivoluzionario crossover 100% elettrico. Per fare il telaio sono stati utilizzati i Duplo, i mattoncini Lego dei piccoli.