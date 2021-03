Crash app Android, cosa fare se le app si chiudono

Disagi nella giornata del 23 marzo per i possessori di smartphone con sistema operativo Android. Per un bug di un aggiornamento, infatti, le app hanno subito malfunzionamenti e crash continui, chiudendosi appena venivano aperte. Le segnalazioni sono state centinaia sui siti specializzati come DownDetector, ma anche su social network come Reddit e Twitter.

Un bug su una componente del sistema operativo

Alla base del problema un bug di Android System WebView, una componente del sistema operativo che si occupa di eseguire il rendering delle pagine web attraverso le diverse app Android per garantire una navigazione simile a quella che avviene normalmente con Chrome.

I consigli se si ha Samsung

Google si è immediatamente messa al lavoro per risolvere il bug, ma almeno gli utenti Samsung hanno già trovato il modo per aggirare temporaneamente il problema grazie ai consigli dell'azienda sud coreana, che ha spiegato come fare. Bisogna disinstallare gli aggiornamenti di Android System WebView entrando nella sezione App delle impostazioni generali. Qui si deve cercare l'app in questione selezionando i tre puntini in verticale e scegliere di mostrare i servizi di sistema.

Come risolvere il problema dal Play Store

Google ha poi comunicato di aver risolto il problema relativo al crash di Gmail: gli utenti devono entrare nel Play Store e scaricare l'ultimo aggiornamento delle app per Android System WebView e quella del browser Chrome.