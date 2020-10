Device e elettrodomestici: 5 app per diminuire i consumi

Dai 18 ai 90 euro annui: lo spreco dell’energia elettrica dovuto allo stand-by dei dispositivi elettrici ed elettronici in casa si traduce in un’importante spesa in bolletta per le famiglie italiane. Ecco le applicazioni per smartphone che aiutano ad evitare gli sprechi

Secondo uno studio condotto da Selectra , leader nel settore energia per le utenze Luce e Gas e Internet (in collaborazione con la startup Midori), le famiglie italiane arrivano a spendere fino a 90 euro ogni anno a causa delle spie sempre accese di televisori, pc, forno a microonde e altri device e elettrodomestici lasciati in standby durante le ore di inutilizzo. In base alla grandezza del nucleo familiare e ai consumi complessivi, lo stand-by incide mediamente dal 10% al 16% sui consumi totali di un'abitazione: in quest’ottica arrivano alcune app pensate per aiutare a ridurre gli sprechi, con buona pace del portafoglio e dell’ambiente.

Ned, l’assistente di casa

Si propone come “il primo assistente di casa che unisce efficienza, risparmio e comfort in un’unica soluzione”: Ned è un dispositivo da collegare in maniera facile e veloce al contatore elettrico dell'abitazione che, attraverso l’app dedicata, mostra ogni mese una previsione delle spese in bolletta, con un report sugli elettrodomestici che incidono maggiormente. Ogni device, si legge online, lascia la sua impronta: gli utenti attraverso Ned possono navigare attraverso i consumi giornalieri, scoprendo le ore di utilizzo e il loro costo nel dettaglio. Inoltre NED invia una notifica in caso di misurazioni anomale, guasti o malfunzionamenti di uno o più dispositivi; avvisa quando viene superata la potenza contrattuale o se si verificano assorbimenti fuori norma della linea elettrica; monitora i consumi nascosti, come quelli dovuti allo stand-by. Disponibile per dispositivi iOS e Android.

La lotta agli sprechi è un gioco con Beeta

Sviluppata dalla startup pugliese Tera, Beeta è un’app con smart meter che monitora i consumi attraverso una serie di sensori sparsi per la casa. Il cuore del sistema è la Beeta box, uno smart gateway multiprocollo connesso alla rete che rileva ed elabora in tempo reale i dati registrati, analizzando i più svariati device ed elettrodomestici, restituendo un report mensile. Con Beeta l’utente non si ritroverà a leggere una noiosa serie di numeri e stime: per risparmiare, basta giocare! L’app trasforma la lotta agli sprechi in un gameplay, affidando all’utente una serie di sfide e missioni quotidiane da portare a termine (staccare la spina della tv prima di andare a letto, scollegare il pc, e così via), con tanto di competizione con il resto degli utenti dell’app.