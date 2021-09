Back to school, le migliori offerte di Unieuro, MediaWorld ed Euronics

Il ritorno a scuola è sempre più vicino e per ripartire alla grande sono necessari nuovi strumenti sempre più potenti e sempre più tecnologici Condividi:

Il mondo dell’istruzione è sempre più orientato alla tecnologia. Per questo è indispensabile conoscere e possedere tutti quei nuovi strumenti che sono ormai parte integrante dell’apprendimento. Ovviamente, sulla base del proprio budget e delle proprie esigenze. Gli studenti, specialmente i più grandi, non possono fare a meno di smartphone, computer, auricolari, tablet e via dicendo. E gli store online si sono adeguati, proponendo formule d’acquisto sempre più convenienti e offerte per un “back to school” leggero.

APPLE MacBook Air 13'' Tra i più venduti di casa Apple, è conosciuto per le sue incredibili prestazioni, e peso e dimensioni ridotte. (Prezzo da 999€) Tra i modelli più venduti di casa Apple, il MacBook Air 13’’ è noto per le sue incredibili prestazioni, e per il peso e le dimensioni ridotte. Ideato per chi si sposta di frequente, sa soddisfare ogni esigenza di studio e di apprendimento.

Kobo Nia Un e-book economico e facile da usare, per leggere i propri libri in formato digitale (in offerta a 79,99€). Dei titoli assegnati dai professori, quasi sempre accanto al libro cartaceo esiste la versione e-book. Kobo Nia ha un display da 6 pollici, tecnologia Carta display ComfortLight, una memoria da 8 GB e la connessione Wi-Fi.

Epson WorkForce WF-2810DWF Una stampante multifunzione compatta, con molte funzionalità e dal prezzo contenuto (Prezzo da 69,99€) La stampante è tra gli essenziali della tecnologia “back to school”. La Epson WorkForce WF-2810DWF è una stampante multifunzione compatta, con moltissime funzionalità interessanti ad un prezzo piccolo. L’ideale per la casa e lo studio.

Apple AirPods I celebri auricolari di casa Apple: leggeri, dal design accattivante e con una qualità di riproduzione fuori dal comune. (Prezzo da 131€) Gli Apple AirPods, i celebri auricolari di casa Apple, sono leggeri e altamente performanti. Perfetti per ascoltare la musica mentre si va a scuola, in treno o sul bus, possono essere utilizzati anche per le lezioni online.

ACER - A115-32-C9E8 Leggero ed efficiente, con tutta la potenza di Windows e un prezzo contenuto. (Prezzo da 315€) L’Acer A115-32-C9E8 è un computer leggero ed efficiente, pensato per lo studio e per l’intrattenimento ma ad un prezzo contenuto. Sicuramente non il top di gamma, dunque, ma una soluzione perfetta per l’utilizzo scolastico e per la vita di tutti i giorni.

Nilox E-Bike X6 Se la scuola non dista moltissimo, e arrivarci coi mezzi è complicato, la soluzione migliore è optare per una bici elettrica (in offerta a 822€). Nilox X6 è una mountain bike a pedalata assistita, perfetta per i ragazzi giovani e dinamici. Che possono usarla per andare a scuola, ma anche per sfrecciare su ogni tipo di terreno. Grazie all’intuitivo display LCD si può monitorare in tempo reale l’autonomia della batteria.

OPPO A15 Un dispositivo potente, leggero ed economico pensato per l’intrattenimento quotidiano e per l’utilizzo scolastico. (Prezzo da 129,99€) Per chi necessita di un nuovo cellulare, ma non vuole spendere una follia, Oppo A15 è l’ideale. Permette infatti di utilizzare tranquillamente tutti i programmi utili per la scuola ma anche per il tempo libero, ad un prezzo estremamente contenuto.

APPLE iPad Pro 11" La potenza di un computer con l’immediatezza e la leggerezza di un tablet; uno strumento potente e adatto a ogni esigenza. (Prezzo da 849€) L’iPad Pro 11’ di Apple ha la potenza di un computer ma l’immediatezza e la leggerezza di un tablet: l’alternativa perfetta per chi cerca uno strumento completo ma dai costi più contenuti rispetto ad un Mac. In ambito scolastico è un alleato utilissimo, capace di trasformarsi in block-notes, libro e in tutto quanto serve per studiare.

LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 15,6'' Intel Core Per chi preferisce i PC rispetto agli Apple, questo computer potente e performante Lenovo è la soluzione ideale. (Prezzo da 649€) Chi agli Apple preferisce i PC, può optare per il Lenovo Ideapad 5 15ITL05 15,6'' Intel Core. Un computer potente, leggero e con tutte le carte in regola per essere il miglior alleato degli studenti.

SANDISK Cruzer Ultra Flair USB 3.0 64GB Per trasferire i file dal pc della scuola a casa, o per passarseli tra amici, una chiavetta USB è indispensabile (in offerta a 17,99€). Veloce e capiente, SanDisk Ultra Flair USB Flash Drive è perfetta per trasferire e salvare rapidamente foto, video, canzoni, file, documenti e programmi.

SAMSUNG Galaxy Book 15.6" Altra valida alternativa al prodotti Apple, un computer potente adatto sia per la scuola per il tempo libero (Prezzo da 549€) SAMSUNG Galaxy Book 15.6". Leggerissimo, potente e veloce, adatto sia per la scuola che per il tempo libero, il Samsung Galaxy Book 15.6" ha dimensioni ridotti e una potenza perfetta per la scuola o l’intrattenimento.

Apple iPhone 12 mini Uno dei telefoni più performanti sul mercato e una delle eccellenze di casa Apple. Si adatta facilmente a ogni contesto. (Prezzo da 789€) L’Apple iPhone 12 mini è uno dei telefoni più performanti sul mercato e sicuramente una delle eccellenze di casa Apple.Indispensabile per restare in contatto, grazie alla sua potenza è perfetto anche per prendere appunti e per leggere un libro online.

Philips Cuffie per bambini SHK2000BL/00 Colorate ed economiche, sono perfette per i più piccoli quando seguono un corso online. O quando sono costretti alle videolezioni (in offerta a 11,19 €). Garantiscono un suono di qualità pur col loro aspetto gioioso, le cuffie firmate Philips. Il design allegro è stato progettato per i più piccini, e così anche i materiali robusti. Il volume massimo a 85 dB esclude ogni rischio.