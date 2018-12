Le app più scaricate del 2018 per monitorare la gravidanza

Un concentrato di immagini, consigli e strumenti per aiutare le mamme: sono le app pensate per seguire i nove mesi di gravidanza. Ce ne sono molte, ogni mamma può scegliere in base allo stile grafico e alle funzioni disponibili. Ecco cinque applicazioni tra le più scaricate in Italia, disponibili sia per iOS che per Android.

iMamma

L'app iMamma si propone come strumento per le donne che vogliono diventare mamme, per quelle che sono già incinta e per i ginecologi. Realizzata in collaborazioni con medici specialisti, permette alle utenti e ai professionisti di monitorare la gravidanza direttamente da smartphone e tablet. Per chi cerca un figlio, offre (tra le altre cose) statistiche e previsioni di ovulazione e fertilità. La funzione “Mamma” contiene illustrazioni, informazioni e diversi strumenti: album delle ecografie, calcolo della probabile data del parto, archivio degli esami, sezione shopping premaman e per il bambino. Tramite iMamma, il ginecologo può avere un database delle pazienti, programmare le visite, calcolare il peso del feto e ricevere aggiornamenti professionali.

Sprout

Sprout è basato sulle linee guida della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Come le altre app, offre immagini, strumenti utili per la gravidanza, tabelle per il calcolo del peso, un timer per calcolare le contrazioni e un diario per annotare i movimenti del piccolo. La parte informatica è composta da contenuti scritti sia dai medici che dalle mamme. Un'agenda digitale permette di tenere sotto controllo e pianificare gli esami più importanti nell'arco dei 9 mesi. C'è anche una lista delle cose da fare, compresa quella per preparare il bagaglio da portare in ospedale, per sé e per il bambino.

Gravidanza +

Gravidanza+ è un'app pensata (e personalizzabile) non solo per le mamme ma per chiunque stia aspettando il bambino: papà, nonni o altri membri della famiglia. Anche in questo caso, c'è una miscela di informazioni, immagini e strumenti utili per la madre e per chi le sta intorno. Tra le tante funzioni presenti, ci sono note giornaliere sulla gravidanza, un diario personale, un registro del peso e uno delle visite mediche. Ci sono informazioni anche su dieta, esercizio fisico e travaglio. E un dizionario con mille nomi, per aiutare a scegliere quello del bambino.

La mia gravidanza

Dopo aver inserito la data dell’ultimo ciclo o quella prevista del parto, La mia gravidanza-Doctissimo propone consigli, approfondimenti, strumenti pratici e promemoria per i 9 mesi. L'app segue la mamma settimana dopo settimana, con consigli quotidiani che riguardano la propria salute e quella del nascituro. Ci sono anche qui agende e diari per tenere nota del percorso e degli esami medici. Il contatore delle contrazioni ne calcola durata e frequenza, in modo da arrivare in ospedale al momento giusto. Ci sono anche un diario dei nomi e un glossario della gravidanza, che rappresenta una guida per comprendere definizioni ed esami.

MAMApp

MAMApp offre informazioni utili sulla gravidanza, consigli pratici e una panoramica dei controlli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. L'elenco delle visite mediche necessarie è scandito settimana dopo settimana. La mamma viene accompagnata con più di 80 articoli curati da medici specialisti. Il “MAMA diario” permette di annotare le proprie sensazioni, i movimenti del feto e i messaggi per il nascituro. L'applicazione è gratuita per quattro settimane, poi, per proseguire lungo l'intero percorso, è necessario acquistarla.