Tv, cosa fare se i canali Rai non si vedono

Da quasi un mese è in corso la migrazione al nuovo standard DVB-T2 e da quando ha avuto inizio il processo, afflitto da non pochi ritardi, i primi canali televisivi che hanno subito la transizione al nuovo sistema potrebbero non essere più visibili. Tra questi, anche i canali Rai. Ecco cosa fare per ovviare al problema

La Rai non si vede sulla vostra TV? Potrebbe essere dovuto alla migrazione al nuovo standard DVB-T2. Ciò comporta che alcuni canali televisivi che hanno subito la transizione al nuovo sistema potrebbero non essere più visibili. Per verificare se il proprio televisore è compatibile al nuovo standard, bisogna accertarsi che esso sia stato acquistato successivamente alla fine del 2018 (data in cui i dispositivi dovevano essere tassativamente compatibili con il nuovo standard).

Altri tentativi possibili per ovviare al problema

Se però si vuole essere ancora più certi della compatibilità, basterà cercare i canali 100 e 200: se non si riuscirà a vedere alcun messaggio, allora sarà necessario cambiare televisore o comprare un decoder. Per esserne ulteriormente certi, basterà accedere alle Impostazioni del televisore ed effettuare una ricerca dei canali. In particolare, si potrà provare a fare la risintonizzazione automatica dei canali (sempre attraverso le impostazioni). E se nessuna delle precedenti azioni avesse sortito l'effetto sperato, prima di optare per l'acquisto di una nuova tv si potrà in ultima istanza contattare un antennista.